„Top 5 Platzierung“ als Ziel für den Aufsteiger

– Foto: Timo Babic

Im FuPa-Teamcheck blickt die SpVgg Torgelow-Ueckermünde auf die bevorstehende Saison in der Landesliga Ost. Trainer Tom Röhl spricht über eine planmäßige Vorbereitung, den starken Teamgeist, die Neuzugänge und die ambitionierten Ziele des Aufsteigers.

Für den Trainer läuft die Vorbereitung bislang nach Wunsch. „Die Vorbereitung läuft nach Plan. Mit der ersten Woche bin ich sehr zufrieden. Wie in jeder Vorbereitungsphase auf die neue Saison gibt es natürlich immer ein, zwei Ausfälle, weil Spieler noch im Urlaub sind, aber das ist normal. Jeder ist gewillt, sich bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten, sich zu zeigen und dem Team zu helfen“, sagt Röhl gegenüber FuPa.

Die positive Grundstimmung innerhalb der Mannschaft soll die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit bilden. Trotz der üblichen urlaubsbedingten Ausfälle sieht der Trainer sein Team auf einem guten Weg.

Die SpVgg Torgelow-Ueckermünde hat den Kader gezielt ergänzt. Neu im Team sind Ben Tiede vom SV Siedenbollentin, Maximilian Paul vom VFC Anklam, Martin Petzel vom BSV Forst Torgelow, Dominik Lübeck von Rot-Weiß Ahlbeck sowie Uri Gall aus der A-Jugend der SpVgg Torgelow-Ueckermünde.

Mit den bisherigen Eindrücken ist der Trainer sehr zufrieden. „Der Eindruck von den Neuzugängen ist sehr positiv. Sie zeigen alle höchste Einsatzbereitschaft und finden direkt Anschluss ans Team. Qualitativ haben wir mit ihnen unseren Kader genau in den Punkten verstärkt, wo wir nachbessern wollten. Zusätzlich kommen sie aus der Region, kennen den Verein und passen perfekt in unseren eingeschlagenen Weg", meint Tom Röhl.

Keine weiteren Transfers geplant

Aktuell sieht der Verein keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. „Es ist nichts Weiteres geplant. Wenn sich spontan etwas Außergewöhnliches ergeben sollte, ist die Tür für niemanden zu, aber es gibt keine Dringlichkeit, den Kader auszubauen.“

Auch auf der Abgangsseite herrscht Klarheit. „Nein. Wir haben in den geführten Gesprächen mit allen Spielern offen und ehrlich kommuniziert. Sie alle haben ihre Zusage für die neue Saison gegeben und keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie andere Wege gehen wollen", behauptet der Coach.

Zusammenhalt als größte Stärke

Als größte Stärke seiner Mannschaft nennt Tom Röhl nicht einzelne Spieler, sondern das Miteinander. „Der Zusammenhalt im Team und die Verbundenheit untereinander und zur Heimat sind enorm stark.“

Dabei beschreibt der Trainer auch den besonderen Hintergrund der Mannschaft. „Aus einem Wunsch, den wir als Freunde alle mal untereinander hatten, wurde Realität. Wir wollten alle Spieler verbinden, die in der Jugend erfolgreich zusammengespielt haben, zusätzlich mit den weiteren Spielern des Vereins und der Region. Es waren alle in unterschiedlichen Mannschaften verteilt und haben dort auch ihre Erfolge gefeiert. Jetzt haben wir die Situation, dass es nun möglich ist, diesen Schritt zu gehen, und jeder hat sich bewusst für diesen Weg entschieden.“

Für ihn ist genau diese Mischung der Schlüssel. „Die Gier nach Erfolg, die Lust auf Gewinnen, der Spaß am Fußball und die Freude mit dem Ball in Verbindung mit dem Zusammenhalt auf und neben dem Platz und der Verbundenheit untereinander machen uns stark. Es ist für alle eine Herzensangelegenheit.“

Ambitionierte Ziele als Aufsteiger

Trotz der Rolle als Aufsteiger denkt der Trainer durchaus ambitioniert. „Mein persönliches Ziel ist immer der maximale Erfolg. Wenn ich mir was wünschen darf, wäre es in dieser Saison die nächste Meisterschaft.“

Gleichzeitig bleibt er realistisch. „Aber wenn wir uns schon heute ein Ziel setzen müssen, wäre es eine Top-5-Platzierung. Wir gehen immerhin als Aufsteiger in die neue Saison.“

Darüber hinaus formuliert Röhl klare sportliche Ansprüche. „Aber jeder im Team wird für den maximalen Erfolg spielen und wir werden jederzeit ins Spiel gehen mit dem Ziel, dieses auch zu gewinnen. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln, unsere Spielidee mehr und mehr auf den Platz bringen und attraktiven Offensivfußball für die Zuschauer bieten und Spaß bereiten. Den meisten Spaß haben wir, wenn wir gewinnen.“

Favoriten und Blick auf den Auftakt

Im Rennen um die Meisterschaft sieht der Trainer mehrere Konkurrenten vorne. Zum Favoritenkreis zählt er den Grimmener SV, den TSV Stralsund sowie die zweiten Mannschaften des SV Pastow und der TSG Neustrelitz.

Dem ersten Saisonspiel blickt er mit Zuversicht entgegen. „Ich gehe sehr positiv gestimmt in Richtung erstes Saisonspiel. Mit einem Heimspiel in die neue Saison zu starten, bringt nochmal einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt mit sich.“

Dabei erwartet er einen engagierten Gegner. „Ich denke, wir erwarten mit dem Aufsteiger des SV Pastow eine genauso motivierte Mannschaft, wie wir es sein werden. Wir gehen aber mit dem klaren Ziel ins Spiel, dieses gewinnen zu wollen.“