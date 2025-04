Top 5! Die meisten weißen Westen in den Landesligen Niedersachsens!

Die Saison geht so langsam in die ganz heiße Phase. In den drei Landesligen in Niedersachsen kristallisieren sich die Favoriten zwar schon heraus, doch noch ist nichts entschieden. Viele Vereine profitieren von einer soliden Defensivabteilung, die beim Torhüter beginnt. Wir schauen auf die Keeper, die die meisten Spiele zu Null bestritten haben...

Der Aufsteiger Newroz Hildesheim liegt nur zwei Punkte hinter OSV Hannover auf Rang vier und stellt die viertbeste Defensive der Liga. Der 25-jährige Keeper Antonio Brandt spielte in der Jugend für die NLZ´s von Hannover 96 und VfL Wolfsburg und wechselte spielte danach 85 Mal in der Regionalliga für Havelse und VfV Hildesheim. Seit der aktuellen Saison läuft er für den Aufsteiger Newroz Hildesheim auf und blieb in 24 Spielen acht Mal ohne Gegentor. Nicht nur in der Landesliga ist er ein sicherer Rückhalt. Brandt spielt zudem noch für die Berliner Underdogs in der Icon League unter den Teammanagern Fabian Reese und "Ski Aggu".

Platz 4.1: Tobias Bremer (SSV Kästorf)

Der einzige in dieser Liste, der in der Landesliga Braunschweig spielt, ist Tobias Bremer. Der 29-Jährige spielte schon für die Freien Turner in Braunschweig, für VfV Hildesheim, Lupo Martini Wolfsburg, den BSC Süd in Brandenburg und für die Reserve von Eintracht Braunschweig, ehe er 2022 zum SSV Kästorf wechselte und seitdem da Stammtorwart ist. Aktuell steht der SSV Kästorf auf dem dritten Platz der Liga und kassierte in 22 Spielen 27 Gegentore. Der 1.96M-Mann stand in allen Partien im Tor und blieb acht Mal ohne Gegentor.

Platz 3: Tim Becker (TSV Wetschen)

Auf dem Bronze-Platz steht Tim Becker. Der 33-Jährige ist jahrelang ein fester Bestandteil beim TSV Wetschen und stand in der laufenden Saison 17 Mal auf dem Feld, wobei er neun Mal ohne Gegentor blieb. Nach dem so knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison, sieht es in der aktuellen Saison besser aus für die Blau-Gelben. Wetschen hat einen Abstand auf sieben Punkte vor Eilvese und stellt die beste Abwehr der Liga, woran der 1.83M-Mann einen erheblichen Anteil hat, auch wenn in den vergangenen drei Partien je Lars Goebel, sein Konkurrent, das Tor hütete.

Platz 2: Ole Schöttelndreier (STK Eilvese)

Auch der zweite Platz in dieser Liste spielt für ein Team aus der Landesliga Hannover. Der 27-Jährige hütete jahrelang das Tor von Egestorf-Langreder und sammelte dabei 17 Einsätze in der Regionalliga und weitere 85 in der Oberliga. Seit der aktuellen Saison hütete Schöttelndreier das Tor des Oberliga-Absteiger STK Eilvese, mit dem er noch um den direkten Wiederaufstieg kämpft. Bisher blieb er in 25 Spielen zehn Mal ohne Gegentreffer.

Platz 1: Jan Rohe (TV Dinklage)

Der TV Dinklage steht zwar nur auf dem neunten Rang der Landesliga Weser-Ems, stellt aber dennoch die klar beste Defensive der Liga. Einen großen Anteil hat dabei der 23-jährige Keeper Jan Rohe, der aus der eigenen Jugend stammt und seitdem 97 Mal für den TVD das Tor hütete. In der aktuellen Saison war Rohe in 21 Spielen auf dem Feld und blieb dabei unfassbare zwölf Mal ohne Gegentor. Alleine in seinen ersten sieben Saisoneinsätze kassierte Rohe mit seinem TVD kein einziges Gegentor und spielte fünf Mal hintereinander 0:0. Eine beeindruckende Statistik für Rohe und die Hintermannschaft des Tabellenneunten, der weder nach unten, noch nach oben ordentlich Plätze gut machen kann.