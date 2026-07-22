„Top 5“ als klares Ziel für den TSV Holzelfingen II

– Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

Im FuPa-Teamcheck zieht Alex Muthig, Trainer des TSV Holzelfingen II in der Kreisliga B2 Alb, Bilanz nach der Saison 2025/2026. Nach einem gelungenen Auftakt ließ die Mannschaft in der Rückrunde nach. Für die kommende Spielzeit stehen eine konstante Entwicklung, eine starke Trainingsbeteiligung und ein Platz in den Top fünf im Mittelpunkt.

Die Analyse der vergangenen Saison fällt bei Alex Muthig knapp, aber eindeutig aus. Der Trainer sieht sowohl positive als auch ausbaufähige Aspekte.

Die Aussage bringt den Saisonverlauf des TSV Holzelfingen II auf den Punkt. Nach einem guten Beginn gelang es der Mannschaft nicht, das Niveau über die gesamte Spielzeit zu halten. Deshalb richtet sich der Blick nun auf die kommende Saison, in der vor allem mehr Konstanz erreicht werden soll.

„Positiv in die Saison gestartet. Rückrunde durchwachsen und das wollen wir in dem Jahr besser machen“, sagt Alex Muthig gegenüber FuPa.

Vorbereitung mit hoher Beteiligung

Die ersten Eindrücke aus der Vorbereitung stimmen den Trainer positiv. Dabei hebt Alex Muthig weniger einzelne Einheiten als vielmehr die Einstellung seiner Mannschaft hervor.

„Dass wir eine geile Trainingsbeteiligung haben und den Fokus nicht verlieren.“

Eine hohe Trainingsbeteiligung sieht der Trainer als wichtige Grundlage für die Entwicklung seiner Mannschaft. Gleichzeitig soll der Fokus über die gesamte Vorbereitung erhalten bleiben, damit die Mannschaft gut gerüstet in die neue Saison startet.

Felix Taxis wird hervorgehoben

Geht es um die Entwicklung einzelner Spieler, nennt Alex Muthig bewusst einen Namen.

„Felix Taxis.“

Mit dieser Nennung hebt der Trainer Felix Taxis ausdrücklich hervor und würdigt dessen Entwicklung innerhalb der Mannschaft.

Top fünf als klares Ziel

Für die Saison 2026/2027 formuliert der Trainer eine eindeutige Zielsetzung.

„Top 5.“

Damit setzt sich der TSV Holzelfingen II ein konkretes sportliches Ziel. Nach der durchwachsenen Rückrunde der vergangenen Saison soll sich die Mannschaft im oberen Tabellenbereich der Kreisliga B2 Alb etablieren.

Mehrere Teams gelten als Titelanwärter

Einen einzelnen Favoriten auf die Meisterschaft sieht Alex Muthig nicht. Stattdessen nennt er gleich mehrere Mannschaften, die für ihn die besten Chancen besitzen.

„Lichtenstein, Würtingen, Dottingen-Rietheim. Weil sie Absteiger sind und oder Rele gespielt haben.“

Für den Trainer spricht vor allem die Ausgangslage dieser Mannschaften für eine starke Saison. Die Erfahrungen aus höheren Spielklassen beziehungsweise aus der Relegation könnten ihnen im Titelrennen Vorteile verschaffen.

Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung

Zu personellen Veränderungen im Kader oder im Trainerteam machte Alex Muthig keine Angaben. Auch zu den Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder zu weiteren Neuigkeiten aus dem Verein äußerte er sich nicht.

Der Fokus des TSV Holzelfingen II liegt damit klar auf der sportlichen Entwicklung. Nach einem guten Saisonstart und einer schwächeren Rückrunde soll die Mannschaft in der neuen Spielzeit konstanter auftreten. Die starke Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung macht Hoffnung, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können. Das erklärte Ziel bleibt dabei unverändert: ein Platz unter den besten fünf Mannschaften der Kreisliga B2 Alb.