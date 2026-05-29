Top 4 unter sich: Lauffen in Schwaigern, Union Heilbronn bei Aramäer

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SGM Mulfingen/Hollenbach hat sich mit dem 0:0 in Erlenbach auf 39 Punkte gestellt und geht damit vergleichsweise stabil in dieses Heimspiel. Ganz entspannt kann der Aufsteiger aber noch nicht sein, denn die Liga hat in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, wie schnell ein Polster schrumpfen kann. Gegen Sportfreunde Untergriesheim bietet sich die Chance, die letzten Zweifel endgültig zu vertreiben. Untergriesheim kassierte zuletzt beim 1:5 gegen Schwaigern einen herben Rückschlag und steht mit 30 Punkten weiter unter Druck. Der Vorsprung auf die ganz heißen Plätze ist da, aber nicht beruhigend. Für die Gäste ist dieses Spiel deshalb mehr als ein normales Auswärtsspiel. Es ist ein weiterer Härtetest im Kampf um die Liga.

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Morgen, 15:30 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern Sportfreunde Lauffen Lauffen 15:30 PUSH

Für FSV Schwaigern ist die Lage klar: Tabellenführer, 61 Punkte, Heimspiel. Das 5:1 in Untergriesheim hat die Spitze behauptet und den Druck auf die Konkurrenz hochgehalten. Nun kommt mit Sportfreunde Lauffen ein Gegner, der zuletzt 1:3 gegen Aramäer Heilbronn verlor und damit im Titelrennen wohl den entscheidenden Rückschlag erlebte. Schwaigern will den nächsten Schritt machen. Für Lauffen geht es darum, die Saison nicht enttäuschend ausfransen zu lassen. Mit 53 Punkten spielt die Mannschaft weiter ein starkes Jahr, doch der ganz große Wurf ist nach der jüngsten Niederlage in weite Ferne gerückt. Gerade deshalb kann Lauffen ohne die ganz große Last auftreten und im Spitzenspiel zum unangenehmen Gegner werden. ---

Morgen, 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn Aramäer HN FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:30 PUSH

Das ist das große Spiel dieses Wochenendes. Aramäer Heilbronn hat mit dem 3:1 in Lauffen seine Titelhoffnung lebendig gehalten und liegt mit 59 Punkten nur knapp hinter den beiden Spitzenteams. Nun kommt FC Union Heilbronn, der nach dem 9:0 bei Markelsheim/Elpersheim ebenfalls 61 Punkte hat und mit breiter Brust in dieses direkte Duell geht. Mehr Endspielcharakter ist kaum möglich. Gewinnt Union, bleibt der Druck auf Schwaigern maximal. Gewinnt Aramäer, könnte das Titelrennen völlig neu aufreißen. Beide Teams haben in der vergangenen Woche ihre Klasse gezeigt, nun treffen sie direkt aufeinander. Dieses Spiel trägt die Wucht eines Meisterschaftskampfes, in dem jeder Zweikampf schwerer wiegt als sonst. ---

Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist der Abstieg seit Wochen bittere Gewissheit. Das 0:9 gegen FC Union Heilbronn war der nächste schwere Schlag in einer ohnehin trostlosen Saison. Vor eigenem Publikum bleibt nun nur noch die Chance, sich in den letzten beiden Spielen würdevoll zu verabschieden. FSV Friedrichshaller SV verlor zuletzt zwar 2:3 gegen TG Böckingen, steht mit 46 Punkten aber deutlich stabiler da. Ein Auswärtssieg beim Schlusslicht würde nahezu alle letzten Unruhen beseitigen. Genau darin liegt die Verpflichtung für die Gäste. Markelsheim/Elpersheim hat nichts mehr zu verlieren, Friedrichshaller SV dagegen sehr viel zu gewinnen. ---

Morgen, 15:30 Uhr TG Böckingen TG Böckingen TSV Botenheim Botenheim 15:30 PUSH

TG Böckingen hat mit dem 3:2 in Friedrichshall seine gute Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. 50 Punkte sind ein starkes Fundament, auch wenn nach ganz oben wohl nichts mehr geht. Gegen TSV Botenheim wartet nun ein Gegner, der nach dem wilden 9:5 gegen Neuenstein praktisch den Klassenerhalt gesichert hat und mit neuer Leichtigkeit anreisen dürfte. Gerade diese Ausgangslage macht die Partie reizvoll. Böckingen kann befreit spielen, Botenheim ebenso. Und doch steckt in dem Duell eine gewisse Schärfe, weil beide Teams zuletzt gezeigt haben, wie viel Wucht sie entwickeln können. Es ist ein Spiel ohne Existenznot, aber mit offenem Visier. ---

Für TSV Neuenstein wird die Luft nach dem 5:9 in Botenheim immer dünner. Die Mannschaft steht bei 20 Punkten und braucht mehr als nur einen kleinen Hoffnungsschimmer. Zuhause gegen SG Sindringen/Ernsbach muss praktisch ein Sieg her, um den rechnerischen Restglauben am Leben zu halten. Sindringen/Ernsbach hat mit dem 5:1 gegen Stetten/Kleingartach einen enorm wichtigen Schritt gemacht und sich auf 37 Punkte verbessert. Ein weiterer Erfolg könnte fast schon die Rettung bedeuten. Für Neuenstein ist es ein Endspiel, für Sindringen/Ernsbach die Chance, eine nervöse Saison kurz vor Schluss in ruhigeres Fahrwasser zu lenken. ---

TSV Pfedelbach musste sich in Wachbach mit einem 2:2 begnügen und hat damit im oberen Mittelfeld etwas Boden verloren. Mit 45 Punkten ist die Lage dennoch stabil, und vor eigenem Publikum will die Mannschaft den eigenen Anspruch unterstreichen. Gegen SG Stetten/Kleingartach ist die Rollenverteilung auf dem Papier klar. Doch für Stetten/Kleingartach geht es um alles. Das 1:5 in Sindringen/Ernsbach war ein Rückschlag, der die Lage dramatisch zugespitzt hat. Mit 23 Punkten braucht der Gast nun fast schon ein Wunder – und vor allem Punkte. Genau das macht solche Spiele tückisch: Der Favorit trifft auf einen Gegner, der um seine letzte Chance kämpft. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Wachbach SV Wachbach TSV Erlenbach Erlenbach 15:30 PUSH