Top-3 ohne Sieg? Marc Kleefisch tippt den letzten Spieltag des Jahres

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.
Marc Kleefisch durchlief in seiner Juniorenzeit namhafte Stationen wie den 1. FC Köln und Alemannia Aachen, wo er in der U17- und U19-Bundesliga auf Punkte- und Torejagd ging. Über die Regionalliga-Mannschaft von Alemannia Aachen sowie den SV Breinig in der Mittelrheinliga führte sein Weg zum FC Wegberg-Beeck.
Dort ist der Angreifer bereits seit der Saison 2019/20 aktiv und stieg mit dem Klub aus dem Kreis Heinsberg in die Regionalliga auf. Insgesamt absolvierte der 26-Jährige bisher 165 Pflichtspiele für Wegberg-Beeck und erzielte dabei 58 Ligatreffer – verteilt auf Regional- und Mittelrheinliga.
Für uns tippt der Rechtsfuß den 15. und damit letzten Spieltag der Vorrunde.
SSV Bornheim - FC Hennef 05
Bornheim ist zu Hause eklig zu bespielen und gewinnt das Kellerduell.
⚽ mein Tipp: 2:1
FC Wegberg-Beeck - Sportfreunde Düren
⚽ kein Tipp
SpVg Porz - SV Bergisch Gladbach 09
Porz hat bereits mehrfach für Überraschungen gesorgt und wird sich deshalb mit weiteren drei Punkten absetzen. Der Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit!
⚽ mein Tipp: 2:1
SC Fortuna Köln II - 1. FC Düren
Für ein paar Jungs geht es gegen den alten Klub. Fortuna gewinnt durch einen Kopfballtreffer von Mario Weber.
⚽ mein Tipp: 1:0
SV Eintracht Hohkeppel - FC Pesch
Eintracht Hohkeppel ist zu Hause zu stark für Pesch.
⚽ mein Tipp: 4:0
TuS Blau-Weiß Königsdorf - VfL Vichttal
"Taka" wird die Jungs gut einstellen und behält einen Punkt zu Hause.
⚽ mein Tipp: 1:1
Siegburger SV 04 - SSV Merten
Merten kann auf einen Punkt an Siegburg ran kommen. Durch den (Siegtreffer) von Bilal El Morabiti holt sich der SSV den Dreier in einem umkämpften Spiel.
⚽ mein Tipp: 0:1
FC Teutonia Weiden - SpVg Frechen 20
Frechen geht das Spiel sehr souverän an und wird 0:3 gewinnen. Friesdorf erzielt einen Doppelpack und auch Leon Ruhrig trifft.
⚽ mein Tipp: 0:3