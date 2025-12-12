Top-3 ohne Sieg? Marc Kleefisch tippt den letzten Spieltag des Jahres

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Dort ist der Angreifer bereits seit der Saison 2019/20 aktiv und stieg mit dem Klub aus dem Kreis Heinsberg in die Regionalliga auf. Insgesamt absolvierte der 26-Jährige bisher 165 Pflichtspiele für Wegberg-Beeck und erzielte dabei 58 Ligatreffer – verteilt auf Regional- und Mittelrheinliga.

Marc Kleefisch durchlief in seiner Juniorenzeit namhafte Stationen wie den 1. FC Köln und Alemannia Aachen, wo er in der U17- und U19-Bundesliga auf Punkte- und Torejagd ging. Über die Regionalliga-Mannschaft von Alemannia Aachen sowie den SV Breinig in der Mittelrheinliga führte sein Weg zum FC Wegberg-Beeck.

Für uns tippt der Rechtsfuß den 15. und damit letzten Spieltag der Vorrunde.

SSV Bornheim - FC Hennef 05

Bornheim ist zu Hause eklig zu bespielen und gewinnt das Kellerduell.

⚽ mein Tipp: 2:1

FC Wegberg-Beeck - Sportfreunde Düren

⚽ kein Tipp

SpVg Porz - SV Bergisch Gladbach 09

Porz hat bereits mehrfach für Überraschungen gesorgt und wird sich deshalb mit weiteren drei Punkten absetzen. Der Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit!

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Fortuna Köln II - 1. FC Düren

Für ein paar Jungs geht es gegen den alten Klub. Fortuna gewinnt durch einen Kopfballtreffer von Mario Weber.

⚽ mein Tipp: 1:0

SV Eintracht Hohkeppel - FC Pesch

Eintracht Hohkeppel ist zu Hause zu stark für Pesch.

⚽ mein Tipp: 4:0

TuS Blau-Weiß Königsdorf - VfL Vichttal

"Taka" wird die Jungs gut einstellen und behält einen Punkt zu Hause.

⚽ mein Tipp: 1:1

Siegburger SV 04 - SSV Merten

Merten kann auf einen Punkt an Siegburg ran kommen. Durch den (Siegtreffer) von Bilal El Morabiti holt sich der SSV den Dreier in einem umkämpften Spiel.

⚽ mein Tipp: 0:1

FC Teutonia Weiden - SpVg Frechen 20

Frechen geht das Spiel sehr souverän an und wird 0:3 gewinnen. Friesdorf erzielt einen Doppelpack und auch Leon Ruhrig trifft.

⚽ mein Tipp: 0:3