Top 3 im Gleichschritt - zwei Drittel der Liga im Abstiegskampf Das Top-Trio gab sich am 14. Spieltag der Westfalenliga 2 keine Blöße. Fast die restliche Liga braucht jeden Punkt gegen den Abstieg.

Spitzenreiter FC Brünninghausen spulte einmal mehr einen unspektakulären 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht DJK TuS Hordel ab und hielt den Drei-Punkte-Vorsprung vor dem Lokalrivalen Türkspor Dortmund.

Dieser zeigte sich unberührt von der kuriosen 4:5-Niederlage nach 3:0-Führung am vorigen Spieltag und drehte dieses Mal selbst einen 1:2-Pausenrückstand gegen den Holzwickeder SC. Der HSC verlor zum dritten Mal in Folge mit einem Tor Unterschied, ist seit dem 2. Oktober ohne Sieg und taumelt den Abstiegsplätzen entgegen. Ganz souverän präsentierte sich dagegen der RSV Meinerzhagen beim 5:1-Erfolg beim FC Lennestadt.

Während der SC Neheim (2:1 beim DSC Wanne-Eickel) als einzige Mannschaft im "Niemandsland" steht, beginnt beim FC Iserlohn (0:2 nach zwei späten Gegentoren bei YEG Hassel) auf Platz 5 der Abstiegskampf. Ab Platz 5 haben alle Mannschaften eine negative Bilanz! Der FCI rangiert nur sechs Punkte vor der Abstiegsregion und führt ein großes, fast gleichauf liegendes Mittelfeld an. Neben Hassel sammelten Concordia Wiemelhausen (3:1 gegen den SV Sodingen), Wacker Obercastrop (3:0 gegen Westfalia Herne) und SC Obersprockhövel (2:0 beim BSV Schüren) wichtige Punkte gegen den Abstieg. Herne, Schüren (vierte Niederlage in Folge) und Hordel (9 Niederlagen in den letzten 10 Spielen) verbleiben am Tabellenende "unter dem Strich".