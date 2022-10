Top 3 gewinnen nicht - Kantersieg für Verl II - Sinsen klettert Der 12. Spieltag hielt doch die eine oder andere Überraschung parat.

So konnte Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick eine Führung bei Borussia Emsdetten nicht nach Hause bringen und musste sich mit einem Remis begnügen. Damit vergrößerte sich aber der Vorsprung, da sowohl der SC Peckeloh (0:1 gegen den SV Rödinghausen II) als auch der Lüner SV (1:7 beim SC Verl II) verloren.

Die Reserve des Drittligisten SC Verl kommt mehr und mehr ins Rollen und fuhr den vierten Sieg in Folge ein. Matchwinner war der 19-jährige Koray Dag mit drei Toren. Verl II gehört damit jetzt zu den Top 6. In dieser Spitzengruppe haben sich GW Nottuln (3:3 gegen Westfalia Kinderhaus) und der SV Mesum (4:2 beim SV RW Deuten) an Lünen vorbeigeschoben. Nottuln holte in einem eigentlich verloren geglaubten Spiel durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Im Abstiegskampf hat der TuS 05 Sinsen drei "Big Points" gegen die Hammer SpVg eingefahren. Ioannis Orkas schoss das Goldene Tor des Tages. Damit steht neben Schlusslicht SV RW Deuten nun wieder der TuS Haltern (2:3 beim FC Preußen Espelkamp) auf den Abstiegsplätzen. Neben der Hammer SpVg (vierte Niederlage in Folge) steckt auch der spielfreie TuS Hiltrup mitten im Abstiegskampf.