Top 20: Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Die Torjäger der niedersächsischen Kreisklassen liefern weiter beeindruckende Zahlen: Jan Döhrmann hat die Spitze übernommen. Dahinter liegen zahlreiche Schützen in Schlagdistanz.
Mit teils beeindruckenden Trefferquoten prägen sie ihre Ligen: Vom Bezirksliga-Stürmer bis zum Torjäger der 3. Kreisklasse haben mehrere Angreifer bereits deutlich über fünfundzwanzig Mal getroffen und liefern sich ein enges Rennen um die Spitzenplätze der Torjägerlisten.
Jan Döhrmann (FC Düdinghausen-Deblinghausen, 2. Kreisklasse) 15 Spiele, 40 Tore
Fynn-Luca Gent (SV Victoria Lauenau, 1. Kreisklasse) 17 Spiele, 39 Tore
Roland Maik (SV Hoyerhagen, 3. Kreisklasse) 12 Spiele, 34 Tore
Andre Röpkes (TuS Großheide, 1. Kreisklasse) 15 Spiele, 32 Tore
Pascal Menken (TuS Leerhafe-Hovel, Kreisliga) 14 Spiele, 31 Tore
Jesko Heye (SG Großefehn III / SV Spetzerfehn, 3. Kreisklasse) 12 Spiele, 29 Tore
Eric Cohrs (SV Weyhe IV, 2. Kreisklasse) 13 Spiele, 29 Tore
Renke Harms (SV Leezdorf, 1. Kreisklasse) 14 Spiele, 29 Tore
Louis Stuntebeck (SC SW Bakum, Kreisliga) 15 Spiele, 29 Tore
Furkan Güraslan (FC Sandzak, 1. Kreisklasse) 15 Spiele, 29 Tore
Jendrik Fröhlich (SV Lemgow-Dang., Kreisliga) 16 Spiele, 29 Tore
Max Knyrim (TSG Wildemann, 2. Kreisklasse) 13 Spiele, 28 Tore
Onur Bacaksiz (SV Bosporus Peine, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 28 Tore
Stefan Andrii (SV Sebbenhausen-Balge II, 3. Kreisklasse) 9 Spiele, 27 Tore
Eike-Tjark Schmidt (GVO Oldenburg, Bezirksliga) 15 Spiele, 27 Tore
Daniel Babel (TVE Nordwohlde III, 3. Kreisklasse) 9 Spiele, 26 Tore
Sebastian Willkens (LFC Braunschweig, 1. Kreisklasse) 11 Spiele, 26 Tore
Jonas Griep (BV Clusorth-Bramhar, Kreisliga) 13 Spiele, 26 Tore
Jendrik Schmidt (TSV Gellersen II, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 26 Tore
Tom Bertelsmann (TV Neuenkirchen, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 26 Tore
Ouly Hugues Fortune Magouhi (SV Falke Steinfeld, Kreisliga) 15 Spiele, 26 Tore
Mirco Wolters (SV Bad Laer II, 1. Kreisklasse) 16 Spiele, 26 Tore