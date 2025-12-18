 2025-12-17T10:26:01.779Z

Top 20: Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Jan Döhrmann an der Spitze der Torjägerliste

Die Torjäger der niedersächsischen Kreisklassen liefern weiter beeindruckende Zahlen: Jan Döhrmann hat die Spitze übernommen. Dahinter liegen zahlreiche Schützen in Schlagdistanz.

Mit teils beeindruckenden Trefferquoten prägen sie ihre Ligen: Vom Bezirksliga-Stürmer bis zum Torjäger der 3. Kreisklasse haben mehrere Angreifer bereits deutlich über fünfundzwanzig Mal getroffen und liefern sich ein enges Rennen um die Spitzenplätze der Torjägerlisten.

  1. Jan Döhrmann (FC Düdinghausen-Deblinghausen, 2. Kreisklasse) 15 Spiele, 40 Tore

  2. Fynn-Luca Gent (SV Victoria Lauenau, 1. Kreisklasse) 17 Spiele, 39 Tore

  3. Roland Maik (SV Hoyerhagen, 3. Kreisklasse) 12 Spiele, 34 Tore

  4. Andre Röpkes (TuS Großheide, 1. Kreisklasse) 15 Spiele, 32 Tore

  5. Pascal Menken (TuS Leerhafe-Hovel, Kreisliga) 14 Spiele, 31 Tore

  6. Jesko Heye (SG Großefehn III / SV Spetzerfehn, 3. Kreisklasse) 12 Spiele, 29 Tore

  7. Eric Cohrs (SV Weyhe IV, 2. Kreisklasse) 13 Spiele, 29 Tore

  8. Renke Harms (SV Leezdorf, 1. Kreisklasse) 14 Spiele, 29 Tore

  9. Louis Stuntebeck (SC SW Bakum, Kreisliga) 15 Spiele, 29 Tore

  10. Furkan Güraslan (FC Sandzak, 1. Kreisklasse) 15 Spiele, 29 Tore

  11. Jendrik Fröhlich (SV Lemgow-Dang., Kreisliga) 16 Spiele, 29 Tore

  12. Max Knyrim (TSG Wildemann, 2. Kreisklasse) 13 Spiele, 28 Tore

  13. Onur Bacaksiz (SV Bosporus Peine, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 28 Tore

  14. Stefan Andrii (SV Sebbenhausen-Balge II, 3. Kreisklasse) 9 Spiele, 27 Tore

  15. Eike-Tjark Schmidt (GVO Oldenburg, Bezirksliga) 15 Spiele, 27 Tore

  16. Daniel Babel (TVE Nordwohlde III, 3. Kreisklasse) 9 Spiele, 26 Tore

  17. Sebastian Willkens (LFC Braunschweig, 1. Kreisklasse) 11 Spiele, 26 Tore

  18. Jonas Griep (BV Clusorth-Bramhar, Kreisliga) 13 Spiele, 26 Tore

  19. Jendrik Schmidt (TSV Gellersen II, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 26 Tore

  20. Tom Bertelsmann (TV Neuenkirchen, 1. Kreisklasse) 13 Spiele, 26 Tore

  21. Ouly Hugues Fortune Magouhi (SV Falke Steinfeld, Kreisliga) 15 Spiele, 26 Tore

  22. Mirco Wolters (SV Bad Laer II, 1. Kreisklasse) 16 Spiele, 26 Tore

