 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Top 100: Die Spiele mit den meisten Zuschauern der Verbandsliga

FuPa gibt den Überblick auf die Zuschauerzahlen der Verbandsliga Württemberg der bisherigen Saison.

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Die erste Hälfte der Saison der Verbandsliga Württemberg ist bereits seit einigen Tagen beendet. Nun geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern.

Die 100 Spiele der Verbandsliga Württemberg mit den meisten Zuschauern

850 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Holzhausen
801 Zuschauer - SV Fellbach - FSV Waiblingen
650 Zuschauer - VfR Heilbronn - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
600 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfR Heilbronn
580 Zuschauer - VfR Heilbronn - SSV Ehingen-Süd
500 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen
465 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sportfreunde Dorfmerkingen
450 Zuschauer - TSV Oberensingen - Young Boys Reutlingen
450 Zuschauer - FC Holzhausen - FC Rottenburg
400 Zuschauer - FC Rottenburg - TSG Tübingen
400 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - VfR Heilbronn
400 Zuschauer - TSV Berg - TSV Weilimdorf
385 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
380 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Young Boys Reutlingen
350 Zuschauer - VfR Heilbronn - Young Boys Reutlingen
335 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Tübingen
335 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSV Weilimdorf
330 Zuschauer - VfR Heilbronn - FSV Waiblingen
320 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen
320 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Esslingen
310 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg
305 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Berg
300 Zuschauer - TSV Oberensingen - FC Holzhausen
300 Zuschauer - FC Rottenburg - TSV Weilimdorf
300 Zuschauer - SV Fellbach - FC Esslingen
300 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Calcio Leinfelden-Echterdingen
300 Zuschauer - TSV Berg - FC Holzhausen
300 Zuschauer - VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen
300 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Sportfreunde Schwäbisch Hall
300 Zuschauer - TSV Berg - FC Rottenburg
298 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
295 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Oberensingen
280 Zuschauer - TSV Weilimdorf - VfR Heilbronn
280 Zuschauer - VfR Heilbronn - FC Holzhausen
269 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - FSV Waiblingen
264 Zuschauer - TSV Berg - FC Esslingen
260 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Fellbach
250 Zuschauer - TSV Oberensingen - TSV Berg
250 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - TSV Oberensingen
250 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfB Friedrichshafen
250 Zuschauer - FC Holzhausen - FSV Waiblingen
250 Zuschauer - FC Rottenburg - VfR Heilbronn
250 Zuschauer - FSV Waiblingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
250 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - TSV Berg
250 Zuschauer - VfR Heilbronn - FC Esslingen
250 Zuschauer - SV Fellbach - Sportfreunde Dorfmerkingen
250 Zuschauer - TSV Oberensingen - SV Fellbach
250 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen
250 Zuschauer - TSV Oberensingen - TSG Tübingen
250 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - SV Fellbach
250 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - SV Fellbach
230 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - VfR Heilbronn
225 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FSV Waiblingen
224 Zuschauer - FSV Waiblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
223 Zuschauer - Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Weilimdorf
222 Zuschauer - FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd
220 Zuschauer - TSV Berg - Sportfreunde Dorfmerkingen
220 Zuschauer - TSV Oberensingen - VfR Heilbronn
220 Zuschauer - FC Rottenburg - Young Boys Reutlingen
218 Zuschauer - Sportfreunde Dorfmerkingen - SSV Ehingen-Süd
218 Zuschauer - FSV Waiblingen - FC Esslingen
211 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Young Boys Reutlingen
200 Zuschauer - FSV Waiblingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
200 Zuschauer - Sportfreunde Dorfmerkingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
200 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - TSG Tübingen
200 Zuschauer - FC Holzhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
200 Zuschauer - SV Fellbach - FC Rottenburg
200 Zuschauer - VfR Heilbronn - SV Fellbach
200 Zuschauer - FC Esslingen - FC Rottenburg
200 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - VfB Friedrichshafen
200 Zuschauer - TSG Tübingen - VfR Heilbronn
200 Zuschauer - Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Esslingen
200 Zuschauer - FC Holzhausen - SSV Ehingen-Süd
200 Zuschauer - FSV Waiblingen - TSV Weilimdorf
200 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - SV Fellbach
200 Zuschauer - TSG Tübingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
200 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - TSV Berg
200 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSV Berg
200 Zuschauer - FC Rottenburg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
200 Zuschauer - FC Holzhausen - FC Esslingen
200 Zuschauer - TSG Tübingen - FC Holzhausen
200 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - FC Esslingen
192 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - VfR Heilbronn
190 Zuschauer - Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Oberensingen
190 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSG Tübingen
188 Zuschauer - FC Holzhausen - TSV Weilimdorf
185 Zuschauer - TSV Berg - FSV Waiblingen
180 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen
170 Zuschauer - FC Rottenburg - TSV Oberensingen
170 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - Young Boys Reutlingen
170 Zuschauer - FC Holzhausen - TSV Oberensingen
169 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Esslingen
151 Zuschauer - TSV Oberensingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
150 Zuschauer - TSV Weilimdorf - SV Fellbach
150 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
150 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfB Friedrichshafen
150 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Schwäbisch Hall
150 Zuschauer - TSV Berg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
150 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SSV Ehingen-Süd
150 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - FC Holzhausen

Aufrufe: 027.12.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor