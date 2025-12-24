Top 100: Die Spiele mit den meisten Zuschauern der Regionalliga

Die erste Hälfte der Saison der Regionalliga Südwest ist bereits seit einigen Tagen beendet. Nun geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern.
10.127 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach
10.051 Zuschauer - Kickers Offenbach - FC Bayern Alzenau
7.480 Zuschauer - Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger
7.314 Zuschauer - Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
6.560 Zuschauer - Kickers Offenbach - SGV Freiberg
6.198 Zuschauer - Kickers Offenbach - SV Eintracht Trier 05
5.940 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach
5.345 Zuschauer - FSV Frankfurt - Kickers Offenbach
5.136 Zuschauer - Kickers Offenbach - TSV Schott Mainz
5.120 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen
5.022 Zuschauer - Kickers Offenbach - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
5.013 Zuschauer - Kickers Offenbach - SC Freiburg II
4.850 Zuschauer - SG Sonnenhof Großaspach - SV Stuttgarter Kickers
4.810 Zuschauer - FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach
4.785 Zuschauer - Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
4.630 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05
4.600 Zuschauer - Kickers Offenbach - Bahlinger SC
4.514 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt
4.470 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg
3.850 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
3.850 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - Bahlinger SC
3.469 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - FC 08 Homburg
3.460 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - TSV Schott Mainz
3.445 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
3.430 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - FC-Astoria Walldorf
3.324 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II
3.221 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers
3.180 Zuschauer - SV Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
3.069 Zuschauer - SV Sandhausen - FSV Frankfurt
2.952 Zuschauer - SV Sandhausen - Kickers Offenbach
2.887 Zuschauer - SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers
2.882 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
2.815 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
2.760 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - TSV Steinbach Haiger
2.724 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - FC Bayern Alzenau
2.593 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
2.577 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - SGV Freiberg
2.555 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
2.531 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - Bahlinger SC
2.514 Zuschauer - SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel
2.461 Zuschauer - SV Sandhausen - SGV Freiberg
2.401 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05
2.242 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen
2.208 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - TSG Balingen
2.187 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - Bahlinger SC
2.071 Zuschauer - Bahlinger SC - Kickers Offenbach
2.058 Zuschauer - SV Sandhausen - SC Freiburg II
2.038 Zuschauer - FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
2.025 Zuschauer - SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
2.022 Zuschauer - SV Eintracht Trier 05 - SC Freiburg II
2.020 Zuschauer - FC Bayern Alzenau - Kickers Offenbach
2.010 Zuschauer - FSV Frankfurt - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
2.000 Zuschauer - FC-Astoria Walldorf - SV Sandhausen
1.961 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg
1.916 Zuschauer - SV Sandhausen - TSG Balingen
1.886 Zuschauer - SV Sandhausen - FC Bayern Alzenau
1.881 Zuschauer - SV Sandhausen - FSV Mainz 05 II
1.837 Zuschauer - FSV Frankfurt - SV Sandhausen
1.746 Zuschauer - TSG Balingen - SV Stuttgarter Kickers
1.676 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FC-Astoria Walldorf
1.648 Zuschauer - FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel
1.580 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers
1.575 Zuschauer - FC 08 Homburg - SV Sandhausen
1.573 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SGV Freiberg
1.505 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
1.500 Zuschauer - SGV Freiberg - SG Sonnenhof Großaspach
1.480 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SV Sandhausen
1.443 Zuschauer - FSV Frankfurt - SV Stuttgarter Kickers
1.406 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05
1.374 Zuschauer - FC 08 Homburg - FSV Frankfurt
1.368 Zuschauer - FSV Frankfurt - SGV Freiberg
1.283 Zuschauer - SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
1.280 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - TSG Balingen
1.260 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
1.256 Zuschauer - FSV Frankfurt - FC Bayern Alzenau
1.243 Zuschauer - FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach
1.180 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Bahlinger SC
1.163 Zuschauer - FSV Frankfurt - SC Freiburg II
1.150 Zuschauer - TSV Schott Mainz - FSV Mainz 05 II
1.124 Zuschauer - SC Freiburg II - FC 08 Homburg
1.117 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - KSV Hessen Kassel
1.112 Zuschauer - FC 08 Homburg - SV Stuttgarter Kickers
1.107 Zuschauer - FSV Frankfurt - TSV Schott Mainz
1.103 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - FSV Mainz 05 II
1.076 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SV Eintracht Trier 05
1.070 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SG Sonnenhof Großaspach
1.058 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
1.038 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - FSV Frankfurt
1.030 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - TSV Steinbach Haiger
1.028 Zuschauer - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - FC 08 Homburg
994 Zuschauer - SC Freiburg II - FSV Mainz 05 II
980 Zuschauer - Bahlinger SC - SV Sandhausen
970 Zuschauer - FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf
970 Zuschauer - FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
944 Zuschauer - SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel
942 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf
940 Zuschauer - Bahlinger SC - SC Freiburg II
890 Zuschauer - Bahlinger SC - TSG Balingen
890 Zuschauer - Bahlinger SC - TSV Steinbach Haiger
887 Zuschauer - FC 08 Homburg - SG Sonnenhof Großaspach