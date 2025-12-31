Top 100: Die Spiele mit den meisten Zuschauern aller Landesligen

Die erste Hälfte der Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 1 bis 4, ist bereits seit einigen Tagen beendet. Nun geht der Blick zurück auf die Spiele mit den meisten Zuschauern.
1.200 Zuschauer - GSV Maichingen - VfL Sindelfingen (Staffel 2)
1.100 Zuschauer - TSV Crailsheim - SpVgg Satteldorf (Staffel 1)
585 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - FC Wangen (Staffel 4)
580 Zuschauer - SV Mietingen - FV Olympia Laupheim (Staffel 4)
550 Zuschauer - SC Staig - SV Mietingen (Staffel 4)
531 Zuschauer - SV Reinstetten - SV Mietingen (Staffel 4)
526 Zuschauer - TSV Heimenkirch - FV Rot-Weiß Weiler (Staffel 4)
510 Zuschauer - SV Mietingen - FV Biberach/Riß (Staffel 4)
500 Zuschauer - SKV Rutesheim - SV Leonberg/Eltingen (Staffel 1)
500 Zuschauer - SC 04 Tuttlingen - VfL Mühlheim (Staffel 3)
500 Zuschauer - SV Mietingen - Türkspor Neu-Ulm (Staffel 4)
487 Zuschauer - MTV Stuttgart - TSVgg Plattenhardt (Staffel 2)
480 Zuschauer - 1. FC Eislingen - TSV Köngen (Staffel 2)
450 Zuschauer - SSG Ulm 99 - SC Staig (Staffel 4)
450 Zuschauer - TSV 1889 Buch - SC Staig (Staffel 4)
423 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - TSV Riedlingen (Staffel 4)
421 Zuschauer - SC Staig - FV Olympia Laupheim (Staffel 4)
412 Zuschauer - TSV Harthausen/Scher - FC 07 Albstadt (Staffel 3)
400 Zuschauer - FV Olympia Laupheim - Türkspor Neu-Ulm (Staffel 4)
400 Zuschauer - VfB Bösingen - SV Zimmern (Staffel 3)
400 Zuschauer - TSV Köngen - TSV Bernhausen (Staffel 2)
380 Zuschauer - TSV 1889 Buch - SV Reinstetten (Staffel 4)
380 Zuschauer - SC Staig - TSV Neu-Ulm (Staffel 4)
375 Zuschauer - FV Olympia Laupheim - TSV 1889 Buch (Staffel 4)
360 Zuschauer - SV Mietingen - FV Bad Schussenried (Staffel 4)
354 Zuschauer - MTV Stuttgart - GSV Maichingen (Staffel 2)
352 Zuschauer - SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim (Staffel 4)
350 Zuschauer - SG Empfingen - VfL Nagold (Staffel 3)
350 Zuschauer - SG Empfingen - TSG Balingen II (Staffel 3)
350 Zuschauer - Türkspor Neu-Ulm - FC Blaubeuren (Staffel 4)
350 Zuschauer - SV Nehren - SG Empfingen (Staffel 3)
350 Zuschauer - FV Olympia Laupheim - FC Srbija Ulm (Staffel 4)
350 Zuschauer - FV Biberach/Riß - FV Olympia Laupheim (Staffel 4)
350 Zuschauer - SV Reinstetten - FV Biberach/Riß (Staffel 4)
350 Zuschauer - GSV Maichingen - SV Böblingen (Staffel 2)
350 Zuschauer - TSV Bernhausen - TSVgg Plattenhardt (Staffel 2)
336 Zuschauer - TSV Ehningen - VfL Sindelfingen (Staffel 2)
333 Zuschauer - SpVgg Satteldorf - SSV Schwäbisch Hall (Staffel 1)
330 Zuschauer - VfL Nagold - SG Empfingen (Staffel 3)
330 Zuschauer - SC Staig - Türkspor Neu-Ulm (Staffel 4)
326 Zuschauer - TSV Köngen - VfL Sindelfingen (Staffel 2)
321 Zuschauer - FC Wangen - TSV Heimenkirch (Staffel 4)
320 Zuschauer - TSV Riedlingen - SV Kressbronn (Staffel 4)
314 Zuschauer - SV Waldhausen - TSGV Waldstetten (Staffel 2)
314 Zuschauer - SV Mietingen - SSG Ulm 99 (Staffel 4)
310 Zuschauer - FC 07 Albstadt - TSG Balingen II (Staffel 3)
305 Zuschauer - TSV Köngen - FV Spfr Neuhausen (Staffel 2)
300 Zuschauer - FV Sontheim/Brenz - SC Geislingen (Staffel 2)
300 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim (Staffel 1)
300 Zuschauer - SV Mietingen - FC Wangen (Staffel 4)
300 Zuschauer - SV Zimmern - TSG Balingen II (Staffel 3)
300 Zuschauer - SV Nehren - SSC Tübingen (Staffel 3)
300 Zuschauer - SV Mietingen - SV Kressbronn (Staffel 4)
300 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - TSV Neu-Ulm (Staffel 4)
300 Zuschauer - SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen (Staffel 3)
300 Zuschauer - VfL Pfullingen - SV Nehren (Staffel 3)
300 Zuschauer - TSV Riedlingen - SSG Ulm 99 (Staffel 4)
300 Zuschauer - VfB Bösingen - SV Seedorf (Staffel 3)
300 Zuschauer - SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen (Staffel 3)
289 Zuschauer - FV Sontheim/Brenz - TSV Bad Boll (Staffel 2)
285 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - TSG Öhringen (Staffel 1)
280 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - FV Biberach/Riß (Staffel 4)
277 Zuschauer - SG Empfingen - SV Zimmern (Staffel 3)
275 Zuschauer - Türkspor Neu-Ulm - SSG Ulm 99 (Staffel 4)
270 Zuschauer - SC Geislingen - SV Waldhausen (Staffel 2)
269 Zuschauer - TV Echterdingen - TSV Bernhausen (Staffel 2)
269 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - SV Kressbronn (Staffel 4)
266 Zuschauer - TSG Öhringen - SKV Rutesheim (Staffel 1)
260 Zuschauer - SV Mietingen - FC Blaubeuren (Staffel 4)
260 Zuschauer - FV Bad Schussenried - TSV Riedlingen (Staffel 4)
255 Zuschauer - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm (Staffel 4)
252 Zuschauer - SG Empfingen - VfL Pfullingen (Staffel 3)
252 Zuschauer - TSV Bernhausen - SV Waldhausen (Staffel 2)
250 Zuschauer - VfB Bösingen - TSG Balingen II (Staffel 3)
250 Zuschauer - SGM Krumme Ebene am Neckar - Sport-Union Neckarsulm (Staffel 1)
250 Zuschauer - SKV Rutesheim - FV Löchgau (Staffel 1)
250 Zuschauer - SKV Rutesheim - GSV Pleidelsheim (Staffel 1)
250 Zuschauer - VfB Bösingen - BSV 07 Schwenningen (Staffel 3)
250 Zuschauer - SC 04 Tuttlingen - VfL Nagold (Staffel 3)
250 Zuschauer - TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm (Staffel 4)
250 Zuschauer - SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch (Staffel 4)
250 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - SC Staig (Staffel 4)
250 Zuschauer - TSV 1889 Buch - SV Mietingen (Staffel 4)
250 Zuschauer - SV Mietingen - TSV Neu-Ulm (Staffel 4)
250 Zuschauer - SV Reinstetten - SC Staig (Staffel 4)
250 Zuschauer - SV Kressbronn - SSG Ulm 99 (Staffel 4)
250 Zuschauer - SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler (Staffel 4)
250 Zuschauer - TSV Riedlingen - SC Staig (Staffel 4)
250 Zuschauer - SV Reinstetten - TSV Neu-Ulm (Staffel 4)
250 Zuschauer - TSV Harthausen/Scher - TSG Balingen II (Staffel 3)
250 Zuschauer - TSV Neu-Ulm - Türkspor Neu-Ulm (Staffel 4)
250 Zuschauer - SC Geislingen - TSV Ehningen (Staffel 2)
250 Zuschauer - VfL Mühlheim - VfB Bösingen (Staffel 3)
250 Zuschauer - VfB Bösingen - SG Empfingen (Staffel 3)
250 Zuschauer - BSV 07 Schwenningen - SC 04 Tuttlingen (Staffel 3)
250 Zuschauer - SC Geislingen - TSV Köngen (Staffel 2)
240 Zuschauer - FC Wangen - FV Olympia Laupheim (Staffel 4)
240 Zuschauer - TSV Riedlingen - TSV 1889 Buch (Staffel 4)
240 Zuschauer - TSV 1889 Buch - FV Rot-Weiß Weiler (Staffel 4)
237 Zuschauer - SSG Ulm 99 - FC Wangen (Staffel 4)