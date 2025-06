Top 100: Die Spiele mit den meisten Zuschauern aller Landesligen

Die 100 Spiele der Landesligen in Württemberg mit den meisten Spielen

1.300 Zuschauer VfL Nagold - SG Empfingen (LL 3)

1.203 Zuschauer TSV Heimenkirch - FV Rot-Weiß Weiler (LL 4)

1.200 Zuschauer TSV Crailsheim - SpVgg Gröningen-Satteldorf (LL 1)

1.200 Zuschauer VfL Sindelfingen - GSV Maichingen (LL 2)

900 Zuschauer GSV Maichingen - VfL Sindelfingen (LL 2)

883 Zuschauer VfB Bösingen - SV Seedorf (LL 3)

748 Zuschauer SV Hohentengen - FC Mengen (LL 4)

700 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - FC Wangen (LL 4)

687 Zuschauer SV Ochsenhausen - SV Reinstetten (LL 4)

680 Zuschauer SpVgg Gröningen-Satteldorf - TSV Crailsheim (LL 1)

680 Zuschauer SG Bettringen - TSGV Waldstetten (LL 2)

650 Zuschauer FC Mengen - SV Hohentengen (LL 4)

630 Zuschauer FV Biberach - SV Ochsenhausen (LL 4)

621 Zuschauer FV Biberach - SV Mietingen (LL 4)

620 Zuschauer SV Mietingen - FV Biberach (LL 4)

600 Zuschauer FC Rottenburg - SG Empfingen (LL 3)

600 Zuschauer SV Hohentengen - FC Mengen (LL 4)

569 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - FC Wangen (LL 4)

553 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - TSV Heimenkirch (LL 4)

550 Zuschauer MTV Stuttgart - SC Geislingen (LL 2)

550 Zuschauer MTV Stuttgart - TV Darmsheim (LL 2)

550 Zuschauer SV Reinstetten - FV Biberach (LL 4)

534 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - FV Ravensburg II (LL 4)

511 Zuschauer SV Mietingen - FV Olympia Laupheim (LL 4)

510 Zuschauer TSV 1889 Buch - SV Mietingen (LL 4)

510 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - TSV Heimenkirch (LL 4)

500 Zuschauer SV Mietingen - FV Ravensburg II (LL 4)

500 Zuschauer SV Seedorf - VfB Bösingen (LL 3)

477 Zuschauer SV Mietingen - TSV 1889 Buch (LL 4)

475 Zuschauer Sport-Union Neckarsulm - SGM Krumme Ebene am Neckar (LL 1)

475 Zuschauer SV Mietingen - Türkspor Neu-Ulm (LL 4)

466 Zuschauer SV Mietingen - FV Olympia Laupheim (LL 4)

450 Zuschauer SC Geislingen - Donzdorfer JC (LL 2)

450 Zuschauer TSV Straßberg - FC 07 Albstadt (LL 3)

450 Zuschauer VfL Nagold - FC Rottenburg (LL 3)

433 Zuschauer MTV Stuttgart - SG Bettringen (LL 2)

429 Zuschauer SV Mietingen - SV Ochsenhausen (LL 4)

428 Zuschauer TSV Harthausen/Scher - TSV Straßberg (LL 3)

400 Zuschauer VfB Friedrichshafen - FV Rot-Weiß Weiler (LL 4)

400 Zuschauer FC Wangen - FV Rot-Weiß Weiler (LL 4)

400 Zuschauer TSV Heimenkirch - FC Wangen (LL 4)

400 Zuschauer VfL Sindelfingen - SV Böblingen (LL 2)

400 Zuschauer TSV 1889 Buch - Türkspor Neu-Ulm (LL 4)

400 Zuschauer TSF Dornhan - SG Empfingen (LL 3)

400 Zuschauer SpVgg Satteldorf - TSV Ilshofen (LL 1)

400 Zuschauer TSV Harthausen/Scher - FC 07 Albstadt (LL 3)

400 Zuschauer SG Empfingen - TSF Dornhan (LL 3)

400 Zuschauer BSV 07 Schwenningen - SV Zimmern (LL 3)

400 Zuschauer TV Darmsheim - TSV Ehningen (LL 2)

399 Zuschauer TSV Heimenkirch - FC Wangen (LL 4)

398 Zuschauer TSF Dornhan - SV Wittendorf (LL 3)

380 Zuschauer SV Wittendorf - SG Empfingen (LL 3)

380 Zuschauer SV Mietingen - SC Türkgücü Ulm (LL 4)

369 Zuschauer FV Olympia Laupheim - SV Mietingen (LL 4)

369 Zuschauer FV Biberach - SV Ochsenhausen (LL 4)

356 Zuschauer Türkspor Neu-Ulm - SC Türkgücü Ulm (LL 4)

355 Zuschauer MTV Stuttgart - FV Spfr. Neuhausen (LL 2)

353 Zuschauer SSG Ulm 99 - VfB Friedrichshafen (LL 4)

350 Zuschauer SV Zimmern - VfB Bösingen (LL 3)

350 Zuschauer FV Löchgau - FSV Waiblingen (LL 1)

350 Zuschauer VfB Friedrichshafen - FC Wangen (LL 4)

350 Zuschauer SGM Krumme Ebene am Neckar - SSV Schwäbisch Hall (LL 1)

350 Zuschauer SG Empfingen - VfL Nagold (LL 3)

350 Zuschauer Türkspor Neu-Ulm - SC Türkgücü Ulm (LL 4)

350 Zuschauer FSV Waiblingen - TV Oeffingen (LL 1)

350 Zuschauer MTV Stuttgart - TSV Bernhausen (LL 2)

350 Zuschauer SG Empfingen - FC Rottenburg (LL 3)

350 Zuschauer SGM Krumme Ebene am Neckar - Sport-Union Neckarsulm (LL 1)

350 Zuschauer VfB Bösingen - TSF Dornhan (LL 3)

344 Zuschauer FC Wangen - VfB Friedrichshafen (LL 4)

340 Zuschauer TSV 1889 Buch - FV Ravensburg II (LL 4)

333 Zuschauer SV Seedorf - SV Zimmern (LL 3)

333 Zuschauer FC Wangen - SV Ochsenhausen (LL 4)

333 Zuschauer FC 07 Albstadt - FC Rottenburg (LL 3)

333 Zuschauer SG Bettringen - TSV Bernhausen (LL 2)

333 Zuschauer SC Geislingen - SV Böblingen (LL 2)

333 Zuschauer SV Ochsenhausen - SV Mietingen (LL 4)

333 Zuschauer FV Biberach - FV Olympia Laupheim (LL 4)

330 Zuschauer VfB Friedrichshafen - SSG Ulm 99 (LL 4)

327 Zuschauer SV Mietingen - TSG Ehingen (LL 4)

321 Zuschauer FSV Waiblingen - SKV Rutesheim (LL 1)

311 Zuschauer FC Wangen - FV Biberach (LL 4)

310 Zuschauer SV Mietingen - TSG Ehingen (LL 4)

308 Zuschauer SSG Ulm 99 - TSV Heimenkirch (LL 4)

301 Zuschauer SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen (LL 4)

301 Zuschauer TSV Riedlingen - SV Mietingen (LL 4)

300 Zuschauer SG Empfingen - SV Zimmern (LL 3)

300 Zuschauer SGM Krumme Ebene am Neckar - GSV Pleidelsheim (LL 1)

300 Zuschauer VfB Bösingen - SG Empfingen (LL 3)

300 Zuschauer FC 07 Albstadt - TSV Straßberg (LL 3)

300 Zuschauer SC 04 Tuttlingen - FC Rottenburg (LL 3)

300 Zuschauer SV Hohentengen - SV Ochsenhausen (LL 4)

300 Zuschauer VfB Friedrichshafen - FV Rot-Weiß Weiler (LL 4)

300 Zuschauer SSG Ulm 99 - FC Srbija Ulm (LL 4)

300 Zuschauer FC Rottenburg - VfL Nagold (LL 3)

300 Zuschauer TSV Straßberg - TSV Harthausen/Scher (LL 3)

300 Zuschauer SV Seedorf - SG Empfingen (LL 3)

300 Zuschauer VfB Bösingen - SV Zimmern (LL 3)

300 Zuschauer SG Empfingen - VfB Bösingen (LL 3)

300 Zuschauer SV Waldhausen - TSV Bernhausen (LL 2)