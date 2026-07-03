 2026-07-03T10:03:46.518Z

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"Toni" Ernst wechselt zum TSV Sasel

TSV Sasel verpflichtet Luca David Ernst vom SC Victoria: Der erfahrene Mittelfeldspieler bringt mehr als 200 Einsätze an den Parkweg.

von red · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser
Das ist Luca David Ernst.
Das ist Luca David Ernst. – Foto: Matthias Wenner

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Luca David Ernst

Der TSV Sasel hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Luca David Ernst, genannt „Toni“, wechselt vom SC Victoria an den Parkweg und läuft künftig für den Oberligisten in Blau, Weiß und Rot auf. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit.

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In der Datenbank sind für Ernst 202 Spiele, 30 Tore und neun Vorlagen hinterlegt. Seit der Saison 2016/17 lief er fast durchgehend für Victoria auf und gehörte dort über Jahre zum Oberliga-Kader.

Ramelow sieht passenden Spielertyp

In den Vereinsmedien ordnet Jan Ramelow den Transfer klar ein: „Mit Toni gewinnen wir einen Spieler, dessen Vorstellung von Fußball perfekt zu unserer Spielphilosophie passt. Durch seine Erfahrung wird er uns sowohl auf als auch neben dem Platz enorm weiterhelfen.“

Damit bekommt Sasel nicht nur einen Spieler mit nachgewiesener Oberliga-Routine, sondern offenbar auch einen Akteur, der zur Idee des Klubs passen soll. Gerade im zentralen Bereich können Erfahrung, Spielverständnis und Verlässlichkeit wichtig werden, um einer Mannschaft Struktur zu geben.

Auch die menschliche Komponente hebt Ramelow hervor: „Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt Toni auch menschlich auf ganzer Linie. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Transfer hervorragend zu uns passt und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“

Für den TSV Sasel ist Ernst damit ein Zugang mit klarem Profil: erfahren, oberligaerprobt und vertraut mit dem Hamburger Spitzen-Amateurfußball. Am Parkweg soll er nun ein neues Kapitel aufschlagen.

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