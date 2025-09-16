Toni Agbeve – ein Hoffnungsträger bei Inter Amberg

Ein spektakuläres Wochenende liegt hinter der Bezirksliga Nord. Die acht Matches produzierten stolze 43 Tore. Nicht unbeteiligt an diesem regelrechten Torregen war der SV Inter Bergsteig. Die Amberger gewannen ihr Heimspiel gegen die DJK Arnschwang mit 6:2. Von „drei eminent wichtigen Punkten“ sprach Spielercoach Helmut Jurek – und findet im Nachgang lobende Worte für den Mann des Tages.

Antoine Agbeve , genannt Toni, erwischte am Samstag einen absoluten Sahnetag. An fünf der sechs Toren seines Teams war er direkt beteiligt – vier Mal als Torschütze. „On top“ erzielte er zwischen Minute 12 und 25 einen lupenreinen Hattrick. Öfter als zwei Mal in einem Spiel hatte der 24-jährige Offensivmann bislang noch nicht getroffen im Inter-Trikot. Und nun so eine Gala! „Das hat er richtig gut gemacht“, lobte sein Trainer nach dem Spiel. Im Sommer 2024 vom FC Amberg an den Steig gewechselt, hat Agbeve beim SVIB eine richtig gute Entwicklung genommen. Die zehn Saisontore aus der Vorsaison dürfte er heuer sicherlich knacken (aktuell: sechs). „Für uns ist Toni ein ganz wichtiger Offensivspieler. Wir haben eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Ein Faktor, warum er bei uns entsprechend abliefern kann – und abliefert. Ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, der vieles gut macht, aber auch noch Luft nach oben hat. Wenn er das Potenzial ausschöpft, kann es für ihn durchaus auch noch ein, zwei Ligen nach oben gehen“, sagt Jurek über seinen Schützling, der 2023 nach Deutschland kam.

Wie wichtig der Dreier gegen Arnschwang war, zeigt der Blick auf die Tabelle. Mit nun zehn Zählern haben die Amberger zumindest den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld wiederhergestellt. Auch in dieser Saison zählt nur der Klassenerhalt. Bis zur Winterpause gilt es fleißig Punkte zu sammeln: „Der August war für uns ganz schwer, weil zum kleinen Kader die Urlaubszeit und Verletzungen dazugekommen sind. Das Spiel gegen Arnschwang war das erste, in dem wir bis auf Julian Ceesay und einen weiteren Spieler vollzählig waren. Man hat gemerkt: Wenn wir vollzählig sind, haben wir eine schlagkräftige Truppe und müssen uns gegen kein Team der Liga verstecken“, blickt Helmut Jurek hoffnungsfroh nach vorne.

Nächste Woche kehrt dann auch sein Spielertrainer-Partner Ceesay in den Kader zurück. „Es gilt, die verpassten Punkte vom Saisonbeginn wieder reinzuholen – und vielleicht auch Punkte außerhalb der Erwartungen zu holen. Nach der Winterpause kommen die ‚Kellerkinder‘ erwartungsgemäß nochmal auf. Für uns heißt das: Sich im Winter gut zu präparieren, um dann für den Schlagabtausch gewappnet zu sein“, gibt Jurek das Motto für die nächsten Wochen und darüber hinaus vor. Und wer weiß: Wenn es im Frühjahr mit dem erneuten Bezirksliga-Erhalt klappt, könnte Toni Agbeve ja wieder mit seinen Tanz-Skills für gute Laune sorgen an der Pater-Karl-Küting-Sportanlage. So wie im vergangenen Mai. Dafür beitragen will der Hoffnungsträger des Inter natürlich auch selbst – mit vielen weiteren Toren und Assists.