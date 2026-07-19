Tomislav Zovko bleibt in Weilimdorf

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Der 19-Jährige kam im Winter 2024/25 vom württembergischen Landesstützpunkt in Ruit an die Giebelstraße und spielte zunächst in der Futsal-Verbandsliga. Mit starken Leistungen überzeugte er Cheftrainer Vojkan Vukmirović und wurde in den Bundesliga-Kader übernommen, mit dem er in der Zwischenzeit seine zweite Deutsche Meisterschaft feierte. Im Oktober 2025 folgte mit der ersten Einladung zum Lehrgang der deutschen Futsal-Nationalmannschaft ein weiterer Meilenstein für den Nachwuchsspieler.

„Ich liebe diesen Sport und habe hier in Weilimdorf eine Mannschaft und einen Verein, die diese Leidenschaft mit mir teilen. Es macht mir unglaublich Spaß und ich bin extrem Dankbar für das, was ich bisher hier erleben durfte, aber auch für das, was noch vor uns liegen wird. Ich werde alles dafür geben“, so Zovko.