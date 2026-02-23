Tomiak verletzt: Ellenbogenprobleme nach Dresden-Spiel

Boris Tomiak musste im Heimspiel von Hannover 96 gegen SG Dynamo Dresden verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem Zusammenprall im eigenen Strafraum in der 75. Minute blieb der Abwehrspieler am Boden liegen und zog sich eine Ellenbogenverletzung zu.

Soforthilfe auf dem Platz

Noch im Spiel konnte Mannschaftsarzt Prof. Dr. Hauke Mommsen das ausgekugelte linke Ellenbogengelenk von Tomiak wieder einrenken. Unter Applaus der 40.300 Zuschauerinnen und Zuschauer wurde der 27-Jährige vom Platz getragen, für ihn kam Hendry Blank ins Spiel.

Diagnose und Ausblick

In der anschließenden Untersuchung in der Klinik und bei weiteren Checks am Montag bestätigte sich eine Kapsel-Band-Verletzung im Bereich des linken Ellenbogens. Über das weitere Vorgehen und die mögliche Ausfallzeit von Tomiak wird in den kommenden Tagen entschieden.