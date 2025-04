Tomi Alexandrov schießt Victoria Mennrath zum Kreispokalsieg

Victoria Mennrath hat das Landesliga-interne Kreispokalfinale in Mönchengladbach-Viersen gegen den ASV Einigkeit Süchteln gewonnen! Der 23-jährige Tomi Alexandrov avancierte in der 87. Minute zum Matchwinner. Jubeln darf auch der SV Lürrip, der ebenfalls am Niederrheinpokal teilnimmt.

Der ASV Süchteln erwischte den besseren Start in das Finale, nach etwa zehn Minuten übernahmen aber die Mennrather das Kommando, hatten dann in der 22. Minute auch die beste Chance der ersten Hälfte, als Jonah Tiskens mit einer Bogenlampe aus gut 20 Metern nur den Querbalken traf (21.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie dann doch ein wenig, phasenweise hatte man als Zuschauer den Eindruck, dass beide Teams doch nicht ganz die 100 Prozent in die Waagschale warfen, glasklare Chancen waren durchaus Mangelware.

Umso beeindruckender dann der Auftritt des erst gut eine Minute zuvor eingewechselten Tomi Alexandrov. Auf der rechten Seite startete der Offensivspieler, setzte ein unnachahmliches Solo an und schoss das Tor des Tages. Somit gewann in einem ausgeglichenen Spiel mit Victoria Mennrath die einen Hauch bessere Mannschaft das Spiel und den Pokal.

Im Niederrheinpokal stehen beide Finalisten - und hinzu kommt als Sieger des kleinen Finales des SV Lürrip. Der setzte sich vier Tage nach dem Aufstieg in die Bezirksliga (wir berichteten hier) an gleicher Wirkunsstätte in Neersbroich mit 5:2 gegen den SV Schelsen durch. Als Doppeltorschützen setzten sich dabei der starke Yilmaz Topcu und Harith Jargavani in Szene, zudem verwandelte Michael Bohnen einen Strafstoß. Für die Schelsener, die keineswegs enttäuschten, lediglich bei der Verwertung der Chancen nicht so konsequent waren, trafen derweil Oliver Schilaksi und Jonas Bihn.

So sah der Vorbericht aus:

Am Ostermontag richtet der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen wieder seinen traditionellen Kreisendspieltag aus, den inzwischen eine Reihe anderer Kreise so oder ähnlich für sich auch übernommen hat. Wurden die Finalspiele nach erfolgter Qualifikation für den Niederrheinpokal früher teilweise noch nicht einmal ausgespielt, so hat dieser Wettbewerb am Niederrhein in den vergangenen Jahren doch eine deutliche Aufwertung erfahren.

Fünf Partien in Neersbroich ab 10 Uhr

Für Fußball-Junkies könnte man den Tag sogar als den größten Feiertag des Jahres betrachten, hat der Fan doch die Möglichkeit, auf der Sportanlage in Neersbroich von 10 bis 19 Uhr gleich fünf Spiele des Sparkassen-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen hintereinander zu verfolgen - und das für einen Eintrittspreis von nur fünf Euro.

Den Auftakt macht dabei um 10 Uhr die Ü32-Partie um Platz drei zwischen Viktoria Rheydt und den ausrichtenden Sportfreunden Neersbroich. Um 11.30 Uhr geht es dann hier mit dem Finale weiter, in dem sich Rot-Weiß Venn und die SpVg Odenkirchen gegenüberstehen. Um 13 Uhr sind dann die Frauen mit ihrem Endspiel an der Reihe, in dem der SC Hardt auf den FV Mönchengladbach trifft.