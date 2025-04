Tomek Wickler und seine Gang oder Donbeck und der FC Schwaig

Kommentar von Tobi Fischbeck. – Foto: Privat

Wie aus dem Schwaiger Trainer Christian Donbeck Tomek Wickler und seine Gang wurde.

Vermutlich haben die meisten schon diese Erfahrung gemacht. Manchmal ist es so, dass die KI ihrem Namen nicht wirklich gerecht wird. Dann stehen die Initialen mehr für „Künstliche Inkontinenz“. Oder man sollte sie in KD, die „Künstliche Dummheit“ umbenennen, bei derart depperten Ergebnissen, die sie teilweise ausspuckt. Oft ist es dann auch so, dass man sich wirklich schief lachen kann, wenn wieder so etwas raus kommt, auch wenn der Betroffene das nicht ganz so komisch findet. Genauso ist es dem Schwaiger Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck zum Start der Saison ergangen. Nach einem Spiel hatte er einem Online-Sportportal eine Sprachnachricht geschickt. Nicht nur, dass die KI Probleme hatte, seine bayerischen Einschätzungen in korrektes Hochdeutsch zu übersetzen. Auch der bayerische Spitzname „Wiggerl“ führte zu einem „schweren Ausnahmefehler“. Bitte halten Sie sich fest: Wiggerl Donbeck hieß dank der Künstlichen Intelligenz dort Tomek Wickler. Klingt fast wie ein amerikanischer Gangster-Rapper. Ich muss schon wieder lachen, während ich das schreibe. Das Ganze war online genau so zu lesen, bis der Fehler aufgefallen war. Vermutlich hatte er anfangs der Nachricht gesagt, ‚Servus, Donbeck Wiggerl, FC Schwaig‘.

FC Schwaig mit besten Chancen auf die Meisterschaft Doch wer hätte gedacht, dass über ein halbes Jahr später Tomek Wickler und seine Gang vom FCS kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga stehen? Ein absolutes Fußballmärchen! Wenn Schwaig am Abend in Freilassing gewinnt, dann haben die Sportfreunde nach dem Ausrutscher von Verfolger Geretsried am vergangenen Wochenende bereits neun Punkte Vorsprung. Kalkuliert man den gegen Geretsried gewonnenen direkten Vergleich mit ein, ist dieser noch einmal einen Punkt wert. Das hieße in etwa, dass Schwaig vier Spiele in Folge verlieren und Geretsried vier Spiele hintereinander gewinnen müsste. Sieben Spiele sind es dann noch. Auch wenn es noch nichts zu feiern gibt, zumindest können heute Abend bei einem Dreier schon mal vorsichtshalber die Getränke kalt gestellt werden. Da würde mir Wickler, äh Donbeck wohl jetzt etwas Böses entgegen rappen. Schließlich will er – mit Fug und Recht – seine Jungs auf dem Boden halten.