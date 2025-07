Tombola, Tränen, Taktgefühl – ein Sommerabend im Emsland

Ich gebe es zu: Als ich am Freitagabend die Waldbühne Ahmsen ansteuere, habe ich eine Tombolaabschlussveranstaltung nicht gerade auf meiner persönlichen Liste der kulturellen Highlights 2025. Aber: 1.900 Menschen können sich nicht irren und spätestens beim ersten Blick in die vollbesetzte Arena dämmert mir, dass hier offenbar mehr auf dem Spiel steht als nur ein Fahrrad und ein Wellnesswochenende.

Die Sporthilfe Emsland bittet zum großen Finale ihrer Tombola und was nach trockenem Ehrenamt klingt, ist in Wahrheit ein Abend voller Herzlichkeit, Applausstürme und der einen oder anderen Freudenträne. Menschen mit Losnummern und Hoffnung im Herzen feiern sich, ihre Gemeinschaft und irgendwie auch das, was diese Region ausmacht: Bodenständigkeit mit einem Hang zur großen Geste.

Hermann-Josef Mammes, Vorsitzender der Sporthilfe Emsland, führt durch den Abend wie ein erfahrener Spielmacher im zentralen Mittelfeld: ruhig, sachlich, mit dem Blick für das große Ganze. Er weiß, wann er das Tempo rausnimmt und wann der lange Pass auf die Emotionen kommen muss, etwa beim Auftritt der neun Hauptgewinnerinnen und -gewinner. Die Bühne wird zur Mischung aus Galaabend und Kreisklassen-Jubel. Einer reißt die Arme hoch, als hätte er gerade den Pokal gewonnen, vermutlich hat er zumindest einen Rasenmähroboter gewonnen. Es gibt Tränen, Umarmungen und minutenlangen Applaus. Ganz großes Emsland-Kino.