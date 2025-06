Matyas Uzlik (re.) mit SpVgg-Manager Karl-Heinz Hofmann – Foto: Verein

Tomas Kepl verlässt Lam - Matyas Uzlik kommt aus Tschechien Der Mittelstürmer bricht nach drei Jahren seine Zelte beim Landesligisten ab +++ Uzlik-Brüder sind nun vereint Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte SpVgg Lam Tomas Kepl

Bei der SpVgg Lam hat sich personell nochmal etwas getan. Der Landesligist und Mittelstürmer Tomas Kepl gehen nach drei Jahren getrennte Wege. Neu im Aufgebot ist dafür Matyas Uzlik, dessen älterer Bruder Vaclav Uzlik bereits seit 2022 das Trikot der Osserbuam trägt. Der 21-jährige Offensivmann wechselt vom tschechischen Viertligisten SK Senco Doubravka an die Ginglmühle.

Kepl absolvierte für die Sportvereinigung 82 Einsätze, bei denen er sich über 34 Treffer und zehn Vorlagen freuen durfte. Neben dem Angreifer hat bekanntlich auch Maximilian Wellisch den Klub verlassen und beim Kreisligisten SpVgg Eschlkam als Spielercoach angeheuert. Neben den beiden Langzeitausfällen Tobias Koller, der aufgrund seiner seit über einen Jahr anhaltenden massiven Kniebeschwerden auf unbestimmte Zeit pausieren wird, und Hans Liebl wird auch Simon Meindl aufgrund einer Schulterverletzung mehrere Monate passen müssen. "Aufgrund dieser Umständen haben wir Handlungsbedarf gesehen. Mit Matyas bekommen wir einen jungen Spieler mit Potenzial, der für den Angriff eingeplant ist. Wir hoffen, das er sich schnell eingewöhnen kann", sagt Lams Sportlicher Leiter Karl-Heinz Hofmann.







Tomas Kepl (am Ball) stürmte drei Jahre für die SpVgg Lam – Foto: Simon Tschannerl







Mit dem zur Verfügung stehenden Aufgebot ist der Funktionär vollauf zufrieden: "Wir sind sehr froh mit dem Großteil der letztjährigen Mannschaft und mit den Neuzugängen David Iglhaut, Ben Tolks, Mätty Müller und Matyas Uzlik in die neue Saison starten zu können. Auch Youngster Markus Koller wird dem Kader angehören. Da er noch A-Juniorenspieler ist, werden Einsätze von ihm - wie mit allen anderen Spielern der JFG-Stammvereine, die bereits für die Seniorenmannschaften spielberechtigt sind - in enger Absprache mit dem U19-Trainer geschehen. Die Jugend-Saison beginnt allerdings erst im September."





Nach der hervorragenden Vorsaison, mit dem vierten Rang wurde das beste Ergebnis der Vereinshistorie erzielt, hält Hofmann den Ball allerdings flach: "Ich warne vor einer zu großem Euphorie, auch im Umfeld. Es geht wieder bei Null los und es gibt aus der jüngeren Vergangenheit genug Beispiele, die zeigen, wie schnell es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Wir wollen da nicht dazu gehören und eine solide Saison absolvieren. Unsere immer noch junge Mannschaft soll sich in Ruhe weiterentwickeln und wieder guten Fußball zeigen."