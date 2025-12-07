– Foto: Uli Mantrup

Tom Winnemöller beschert Spelle am Nikolaus-Tag 4:1 gegen Lupo Martini Spelle-Venh. Lupo Martini Wolfsburg

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus baut seine Serie aus: Nach dem 3:1-Sieg vor 546 Zuschauern im heimischen Getränke Hoffmann Stadion gegen Lupo-Martini Wolfsburg sind die Schwarz-Weißen seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Bescherung übernahm am Nikolaus-Tag Tom Winnemöller mit einem Dreierpack.

Glücksbringer waren auch die E-Jugendlichen des SCSV, die beide Mannschaften vor dem Anpfiff in den Mittelkreis begleiteten. Die erste Möglichkeit der Partie verzeichnete der zunächst dominierende Gastgeber. Nach einem guten Pass nach vorn legte Steffen Wranik den Ball an seinem Gegenspieler vorbei. Doch zur Führung reichte es nicht. Im Aufbauspiel wirkte der SCSV nicht so konsequent wie in den Partien zuvor. Gestern, 16:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 4 1 Abpfiff

Die Wolfsburger, die nur das Spiel beim Spitzenreiter Germania Egestorf/Langreder gewonnen hatten, benötigten einige Zeit, bis sie überhaupt gefährlich nach vorn kamen. Den ersten Torschuss verzeichneten sie in der 18. Minute. Dann waren die Gäste im Spiel. In der 27. Minute landete der Ball nach einer schnellen Angriffsaktion mit Steckpass in die Spitze im Speller Tor. Doch der Schiedsrichterassistent hatte eine Abseitsposition erkannt. Glück für den SCSV. Lupo-Martini bekam langsam Oberhand, hatte mehr Offensivanteile. Die Führung in der 35. Minute durch Samuel Owusu fiel nicht überraschend. Der Schütze zog halblinks im Strafraum ab und ließ sich danach an der Eckfahne von seinen Mitspielern feiern.