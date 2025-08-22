Tom Welz verlässt das WSV-Nachwuchszentrum

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Nach WSV-Angaben werden die Aufgaben „übergangsweise intern aufgeteilt“. Verantwortlich sind bis auf Weiteres die „bereits in allen Prozessen und Abläufen eingearbeiteten Mitarbeitenden Chris Pölking, Philip Walz und Dominik Evangelou“.

Das Nachwuchszentrum hat für den WSV inzwischen eine besondere Bedeutung. Weil der Etat zuletzt deutlich reduziert werden musste und kostenintensive Transfers nicht mehr möglich sind, müssen und wollen die Rot-Blauen verstärkt auf Talente aus der Region setzen. Im Sommer sind Henry Mertsch und Romeo Kovarszki aus der A-Jugend in der Regionalliga-Kader aufgerückt.