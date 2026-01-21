Tom Moustier verlässt Rot-Weiss Essen in Richtung Portugal

Tom Moustier kam im Sommer 2024 aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96 nach Essen. In 49 Pflichtspielen für die Rot-Weissen kommt der Mittelfeldspieler auf insgesamt vier Tore und fünf Vorlagen. In dieser Saison lief der Franzose in 17 Pflichtspielen für RWE auf, in denen er an sechs Treffern beteiligt war (drei Tore, drei Vorlagen). Sein letztes Spiel für RWE war das Heimspiel gegen den SSV Ulm (3:2, 19. Spieltag) am 20. Dezember 2025.

Spieler war nicht umzustimmen

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Tom Moustier kam als junger Spieler mit enormem Entwicklungspotential aus Hannover zu uns. Er ist mit seiner positiven Art sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans gut angekommen, war stets mit Energie dabei und hat seinen Anteil an der starken Rückrunde in der vergangenen Saison. Es war zu keinem Zeitpunkt unsere Intention, Tom im Winter abzugeben. Im Gegenteil: Wir haben seinen Vertrag frühzeitig verlängert und ihm bei Rot-Weiss Essen eine klare, langfristige Perspektive mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Er ist jedoch mit dem klaren Wunsch an uns herangetreten, jetzt den nächsten Karriereschritt gehen zu wollen. Nachdem der portugiesische Verein den Wechsel nicht zu einem späteren Zeitpunkt realisieren wollte und folglich Tom nicht umzustimmen war, haben wir dem Transfer ausschließlich unter der Voraussetzung eines für einen Drittligisten extrem lukrativen Angebots final zugestimmt. Tom hat sich in dem gesamten Prozess dem Verein und der Mannschaft gegenüber stets professionell verhalten. Wir wünschen ihm und seiner Frau für die Zukunft alles Gute, selbstverständlich auch für die baldige Geburt des gemeinsames Kindes.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!