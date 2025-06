Tom Moustier bleibt bei Rot-Weiss Essen

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Tom hat bei uns eine starke Entwicklung genommen. Nach seiner Verletzung hat er hart gearbeitet und ist zu einem echten Leistungsträger im Mittelfeld geworden. Wir sind sehr zufrieden mit ihm, zeitgleich aber auch davon überzeugt, dass in ihm noch weiteres Entwicklungspotential steckt. Er kann RWE noch stärker prägen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm vorzeitig verlängern konnten und dass er weiter das rot-weisse Trikot tragen und sehr viel Leidenschaft auf den Platz bringen wird.“

Tom Moustier sagt: „Ich fühle mich sehr wohl hier in Essen, auf und neben dem Platz. In der ersten Hälfte der vergangenen Saison hatte ich es aufgrund meiner Verletzung nicht immer einfach. Umso mehr bedeutet es mir, dass mir der Verein von Anfang an großes Vertrauen entgegengebracht und mich in dieser schwierigen Phase unterstützt hat. Ich habe mich in der Rückrunde Schritt für Schritt ins Team gekämpft und durfte gemeinsam mit der Mannschaft viele besondere Momente erleben – vor allem an der Hafenstraße, vor diesen unglaublichen Fans. Die Verlängerung meines Vertrags ist für mich ein klares Zeichen, dass wir gemeinsam noch viel vorhaben. Ich freue mich auf die Vorbereitung, die neue Saison – und darauf, weiter alles für diesen Verein zu geben.“