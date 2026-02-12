Tom Luis Schmidtke kehrt zu Inter Türkspor Kiel zurück

Links Tom Schmidtke (Inter Türkspor), rechts Frederik Kaps (Oldenburger SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oberligist Inter Türkspor Kiel hat sich erneut die Dienste von Tom Luis Schmidtke gesichert. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom SC Fortuna Wellsee zurück zu den Interisti an den Hans-Mohr-Sportplatz, nachdem er bereits ab Sommer 2020 drei Jahre lang für den Verein gespielt hatte.

Erfahrung für den Klassenerhalt

Der 24-Jährige kann somit ab sofort seine Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der höchsten Landesspielklasse einbringen. Der 1,80 Meter große Spieler war von Türkspor zu seinem Wurzelverein Fortuna Wellsee gewechselt, um seinem in die unterste Spielklasse (Kreisklasse C) abgerutschten Jugendverein wieder auf die Beine zu helfen. Als Mitinitiator einer neu geformten, schlagkräftigen Mannschaft ging es innerhalb von zwei Jahren schnurstracks in die A-Klasse. Dort steht die Fortuna aktuell als Tabellenführer vor der erhofften Rückkehr in die Kreisliga.

„Seine Fähigkeiten und Qualitäten sind uns allen bestens bekannt, und wir sind überzeugt, dass er uns in der Rückrunde weiterhelfen wird“, sagen die Verantwortlichen von Inter Türkspor Kiel auf ihrem Instagram-Kanal.