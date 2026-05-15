Tom Lemkuhl verstärkt den SV Jura Eydelstedt

– Foto: SV Jura Eydelstedt

Mit der Verpflichtung von Tom Lemkuhl ist dem SV Jura 67 Eydelstedt ein bemerkenswerter Transfer gelungen. Der Kreisligist aus dem Kreis Diepholz sicherte sich die Zusage eines Mittelfeldspielers, der bereits Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt hat und laut Vereinsangaben trotz „namhafter Konkurrenz“ von einem Wechsel nach Eydelstedt überzeugt werden konnte.

Lemkuhl kommt aus Twistringen und soll künftig das Zentrum des Spiels bei SV Jura 67 Eydelstedt prägen. Besonders seine Variabilität hebt der Verein hervor: Der Neuzugang kann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter- oder Zehnerposition eingesetzt werden. Darüber hinaus gilt er als offensivstarker Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor.

Der Verein formulierte die Erwartungen an den Transfer deutlich euphorisch und bezeichnete Lemkuhl als „echten Unterschiedsspieler“. Gleichzeitig betonte der Klub die Freude über die Verpflichtung des Neuzugangs und wünschte ihm eine „erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit bei Rot-Schwarz“.