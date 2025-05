Tom Kretzschmar verlässt den FCH

Torwart Tom Kretzschmar wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Tor des FC 08 Homburg hüten. Der 26-Jährige wechselt im Sommer auf eigenen Wunsch zum SV Wacker Burghausen.

Tom Kretzschmar verlässt den FC 08 Homburg im Sommer auf eigenen Wunsch. Der 26-jährige Torhüter schließt sich zur neuen Saison dem Bayern-Regionalligisten SV Wacker Burghausen an.

„Tom hat sich dazu entschieden, den FCH im Sommer zu verlassen. Wir hätten ihn gern weiter bei uns gesehen, aber respektieren seinen Wunsch und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Kretzschmar kam im Sommer 2023 nach 17 Jahren, in denen er für 1860 München auf dem Platz stand, nach Homburg. Seither absolvierte der 26-Jährige 59 Pflichtspiele für die Homburger. Unvergessen bleiben allen FCH-Fans sicherlich die gemeinsam erlebten Erfolge im DFB-Pokal in der vergangenen Saison, wo er im Spiel gegen Darmstadt vom DFB als „Man of the Match“ ausgezeichnet wurde.

Der FC 08 Homburg bedankt sich bei Tom Kretzschmar für die zwei gemeinsamen Jahre und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute!

--