Allgemeines
Treffsicher zeigte sich die Spvgg. Andelsbach beim Kantersieg gegen den VfB Waldshut.
Treffsicher zeigte sich die Spvgg. Andelsbach beim Kantersieg gegen den VfB Waldshut. – Foto: UWE KRAFT via www.imago-images

Tom Jehle ragt beim Schützenfest der Spvgg. Andelsbach heraus

In der Fußball-Kreisliga A Ost erleiden der FC Bergalingen und der FC 08 Bad Säckingen empfindliche Niederlagen.

Die Spvgg. Andelsbach trifft achtmal gegen den VfB Waldshut.

Es war ein Triumph für die Spvgg. Andelsbach. 8:2 setzte sich die Elf von Ralf Lauber gegen den Ex-Bezirksligisten VfB Waldshut durch. "Ich glaube, unser selbstbewusstes Auftreten hat den Gegner überrascht", sagte der Trainer. Andelsbach setzte auf geordnete Defensivarbeit und schnelles Umschalten, durchaus auch auf "Kick and Rush".

Aufrufe: 08.9.2025, 19:52 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor