Tom Jehle ragt beim Schützenfest der Spvgg. Andelsbach heraus

Es war ein Triumph für die Spvgg. Andelsbach. 8:2 setzte sich die Elf von Ralf Lauber gegen den Ex-Bezirksligisten VfB Waldshut durch. "Ich glaube, unser selbstbewusstes Auftreten hat den Gegner überrascht", sagte der Trainer. Andelsbach setzte auf geordnete Defensivarbeit und schnelles Umschalten, durchaus auch auf "Kick and Rush".

