Treffsicher zeigte sich die Spvgg. Andelsbach beim Kantersieg gegen den VfB Waldshut. – Foto: UWE KRAFT via www.imago-images
Tom Jehle ragt beim Schützenfest der Spvgg. Andelsbach heraus
In der Fußball-Kreisliga A Ost erleiden der FC Bergalingen und der FC 08 Bad Säckingen empfindliche Niederlagen.
Die Spvgg. Andelsbach trifft achtmal gegen den VfB Waldshut.
Es war ein Triumph für die Spvgg. Andelsbach. 8:2 setzte sich die Elf von Ralf Lauber gegen den Ex-Bezirksligisten VfB Waldshut durch. "Ich glaube, unser selbstbewusstes Auftreten hat den Gegner überrascht", sagte der Trainer. Andelsbach setzte auf geordnete Defensivarbeit und schnelles Umschalten, durchaus auch auf "Kick and Rush".