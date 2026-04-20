Tom Hirsch wird zum Monheimer Matchwinner

Für den 1. FC Monheim sollten gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nach drei Niederlagen in Folge wieder Punkte her. Die Rheinstädter nahmen sich vor der Partie vor allem eins vor: Die Chancen, die sich vor dem Tor bieten, auch zu nutzen. Dies gelang dem FCM am Uhlenkrug.
„Wir wollten die gleiche Intensität und Griffigkeit reinbekommen wie letzte Woche. Das ist uns in der ersten Halbzeit in verschiedenen Bereichen gelungen. Wir waren im vorderen Bereich bemüht, aber dann fehlte ein bisschen die Entscheidungsfindung, und das haben wir in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht“, resümierte Trainer Dennis Ruess die Partie.
Im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende nahm Ruess drei Wechsel in der Startelf vor. Für Kisolo Deo Biskup, Mohamed El Mouhouti und Kaan Karaduman rückten Tom Hirsch, Aleksandar Bojkovski und Enno Lang ins Team.
Direkt nach Anpfiff gleich der erste Schreck für den FCM: Torwart Luca Fenzl blieb im Rasen hängen und konnte den Abschluss der Gegner gerade noch abwehren. Zu Beginn war das Spiel auf Monheimer Seite zunächst defensiv geprägt. Der ETB erzwang mehrere Standardsituationen, die die Rheinstädter aber gut wegverteidigten. „Da kommt so eine Hektik auf, die du gar nicht brauchst, aber wir waren trotzdem im Spiel drin“, sagte Ruess zur Startphase. In der 13. Minute dann die erste gute Chance, der Abschluss von Talha Demir mit links hatte jedoch nicht genug Druck und war kein Problem für ETB-Schlussmann Phil Lenuweit. Viele mehr gab es in der ersten Halbzeit dann weder für den FCM noch für die Essener. So ging es für beide Mannschaften ohne Treffer in die Pause.
Nach Wiederanpfiff fanden die Monheimer besser ins Spiel und schafften es auch immer wieder, den ETB in der Offensive vor Aufgaben zu stellen. Ruess sprach von einer guten Präsenz zu Beginn der zweiten Hälfte. In der 49. Minute war es wieder Demir, der mit links den Ball aus dem Strafraum knapp am zweiten Pfosten vorbei setzte, Leonard Bajraktari suchte den Kontakt noch per Grätsche, erwischte den Ball aber nicht mehr.
Der FCM machte kontinuierlich Druck und war damit auch schließlich erfolgreich. In Minute 67 hatte Demir die Chance zum Führungstreffer: Der Ball kam mit viel Druck auf den linken Winkel, Lenuweit klärte jedoch per Faust. Nach der darauffolgenden Ecke landete der Ball am zweiten Pfosten und nach einem Abpraller bei Hirsch, der per Kopf zur Führung für die Gäste einnetzte (69.). In den letzten Minuten waren dann die Essener wieder präsenter in der gegnerischen Hälfte und machten dem FCM vor allem durch Standardsituationen noch mal Druck. Die 1:0-Führung brachte der FCM aber bis ins Ziel und beendete somit auch die Serie der Gastgeber, die seit drei Spielen ungeschlagen waren.
„Wir wussten, wir treffen auf einen Gegner, der aus einer starken Serie gekommen ist, der sich in den Bereich katapultiert hat, ohne Sorgen Fußball spielen zu können. Da gibt es zwei Themen: Entweder sie spielen sich in einen Rausch, weil du es zulässt, oder du stellst sie vor Aufgaben. Das haben wir versucht, das ist uns auch gelungen“, beschrieb Ruess.
Die Gäste sackten somit drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein, in einer Phase der Saison, in der jeder Zähler eine große Auswirkung auf den Abstand zum Tabellenkeller haben kann. Nächsten Sonntag sollen zu Hause gegen den VfB Homberg die nächsten drei Punkte her.