Tom Hirsch wird zum Monheimer Matchwinner Der 1. FC Monheim gewinnt durch ein Kopfballtor des Stürmers Tom Hirsch, der zurück in die Startelf rückt, 1:0 bei ETB Schwarz-Weiß Essen. Das ist im Kampf um den Klassenerhalt ein ganz wichtiger Sieg. Weiter geht es daheim gegen Homberg. von RP / Katrin Weides · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Monheim feiert Sieg in Essen – Foto: Arno Wirths

Für den 1. FC Monheim sollten gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nach drei Niederlagen in Folge wieder Punkte her. Die Rheinstädter nahmen sich vor der Partie vor allem eins vor: Die Chancen, die sich vor dem Tor bieten, auch zu nutzen. Dies gelang dem FCM am Uhlenkrug.

„Wir wollten die gleiche Intensität und Griffigkeit reinbekommen wie letzte Woche. Das ist uns in der ersten Halbzeit in verschiedenen Bereichen gelungen. Wir waren im vorderen Bereich bemüht, aber dann fehlte ein bisschen die Entscheidungsfindung, und das haben wir in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht“, resümierte Trainer Dennis Ruess die Partie. Im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende nahm Ruess drei Wechsel in der Startelf vor. Für Kisolo Deo Biskup, Mohamed El Mouhouti und Kaan Karaduman rückten Tom Hirsch, Aleksandar Bojkovski und Enno Lang ins Team.

Schreckmoment kurz nach Anpfiff Direkt nach Anpfiff gleich der erste Schreck für den FCM: Torwart Luca Fenzl blieb im Rasen hängen und konnte den Abschluss der Gegner gerade noch abwehren. Zu Beginn war das Spiel auf Monheimer Seite zunächst defensiv geprägt. Der ETB erzwang mehrere Standardsituationen, die die Rheinstädter aber gut wegverteidigten. „Da kommt so eine Hektik auf, die du gar nicht brauchst, aber wir waren trotzdem im Spiel drin“, sagte Ruess zur Startphase. In der 13. Minute dann die erste gute Chance, der Abschluss von Talha Demir mit links hatte jedoch nicht genug Druck und war kein Problem für ETB-Schlussmann Phil Lenuweit. Viele mehr gab es in der ersten Halbzeit dann weder für den FCM noch für die Essener. So ging es für beide Mannschaften ohne Treffer in die Pause. Nach Wiederanpfiff fanden die Monheimer besser ins Spiel und schafften es auch immer wieder, den ETB in der Offensive vor Aufgaben zu stellen. Ruess sprach von einer guten Präsenz zu Beginn der zweiten Hälfte. In der 49. Minute war es wieder Demir, der mit links den Ball aus dem Strafraum knapp am zweiten Pfosten vorbei setzte, Leonard Bajraktari suchte den Kontakt noch per Grätsche, erwischte den Ball aber nicht mehr.