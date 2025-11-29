Tom Hirsch ist ein Vorbild für den Mut des FCM

Trotz spielfreien Totensonntags hat sich in der vergangenen Woche beim 1. FC Monheim (FCM) einiges getan. Gleich sechs Spieler verlängerten ihren Vertrag bis mindestens 2027: Kapitän Tim Klefisch, Talha Demir, Luca Kiefer, Mohamed El Mouhouti, Aleksandar Bojkovski und Emin Safikhanov werden somit auch in der kommenden Saison in den Farben des FCM auflaufen. Trainer Dennis Ruess zeigt sich erfreut über die Entscheidung von Vorstand und Spielerseite, weiterhin gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten: „Im Moment sind wir mit der Entwicklung einverstanden und haben ein gutes Gefühl mit dem Konstrukt, das wir haben. Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg.“
Bereits vor Saisonstart unterschrieben Torhüter Leon Feher, Tom Hirsch und Florian Breuer einen Vertrag über die Saison hinaus. Das Ziel der Monheimer war es, nach dem Umbruch im Sommer einen Mannschaftskern zu entwickeln. Dazu braucht es verschiedene Spielertypen, wie auch Ruess anmerkt: „Jeder Spieler hat sein eigenes Ding, seine eigene Wertigkeit, die er mit in die Mannschaft bringt. Jeder bringt seinen Teil sowohl sportlich als auch menschlich mit ein.“
Nach einem spielfreien Wochenende freut sich der FCM jetzt, beim SC St. Tönis 1911/20 zu gastieren, der durch die Partie im Niederrheinpokal in der vergangenen Woche ein Spiel mehr in den Knochen hat als die Gäste aus Monheim. Ausschlaggebend wird dies laut Ruess jedoch nicht sein: „Das ist ein Gegner, der über hohe individuelle Qualität verfügt und immer den Offensiv-Gedanken hegt. Er hat gegen Hilden und Baumberg gewonnen. Das musst du auch erst mal machen. Das ist schon wieder eine extrem anspruchsvolle Aufgabe.“
Jüngst siegte St. Tönis 4:3 gegen den Oberliga-Konkurrenten VfB Hilden im Niederrheinpokal und zog so und zog ins Halbfinale ein. Eine Leistung, die auch Ruess zu schätzen weiß: „Ich denke, dass sie durch das Spiel im Pokal auch noch mal Selbstvertrauen gewonnen haben. Sie haben das Viertelfinale gegen eine richtig gute Hildener Mannschaft gewonnen. Nach zweifachem Rückstand ist das schon ordentlich“, sagt der FCM-Trainer.
In Tönisvorst soll es jetzt mit dem Monheimer-Flow wieder weitergehen. Der FCM spielt am Sonntag um seinen vierten Oberliga-Sieg in Folge. „Wir wollen an das anknüpfen, was wir in den letzten vier Spielen richtig gut gemacht haben: Wieder eine hohe Intensität im Verteidigen auf dem ganzen Platz zu haben, aber auch Power ins letzte Drittel zu bekommen“, beschreibt der FCM-Trainer die Leistung der jüngsten Spiele.
Ein Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse zeigt: Die Monheimer haben ihre Ergebnisse sichtbar stabilisiert. Während sie aus den ersten zehn Spielen sieben Punkte mitnahmen, waren es in den vergangen fünf Partien insgesamt drei Zähler mehr. Worin der Unterschied liegt, kann Ruess auch klar benennen: „Wir hatten vorher auch diese Intensität als Mannschaft, aber uns fehlte so ein bisschen die Power im vorderen Bereich. Da ist im Moment ein anderes Selbstverständnis da, als noch vor sechs bis acht Wochen. Sicherlich spielt da auch die Rückkehr von Tom Hirsch mit rein.“
Der Stürmer, der nach einem Kreuzbandriss im Februar seit Mitte September wieder für den FCM auf dem Platz steht, konnte in der laufenden Saison zwei Tore und zwei Vorlagen für die Mannschaft liefern. Seine Stärke liegt laut Ruess aber darin, den Mut in der Offensive zu zeigen, der den Monheimern zuvor in Teilen fehlte. Mut will man jetzt auch bei der kniffeligen Aufgabe in Tönisvorst zeigen.