Tom Hirsch ist ein Vorbild für den Mut des FCM

In Tönisvorst soll es jetzt mit dem Monheimer-Flow wieder weitergehen. Der FCM spielt am Sonntag um seinen vierten Oberliga-Sieg in Folge. „Wir wollen an das anknüpfen, was wir in den letzten vier Spielen richtig gut gemacht haben: Wieder eine hohe Intensität im Verteidigen auf dem ganzen Platz zu haben, aber auch Power ins letzte Drittel zu bekommen“, beschreibt der FCM-Trainer die Leistung der jüngsten Spiele.

Ein Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse zeigt: Die Monheimer haben ihre Ergebnisse sichtbar stabilisiert. Während sie aus den ersten zehn Spielen sieben Punkte mitnahmen, waren es in den vergangen fünf Partien insgesamt drei Zähler mehr. Worin der Unterschied liegt, kann Ruess auch klar benennen: „Wir hatten vorher auch diese Intensität als Mannschaft, aber uns fehlte so ein bisschen die Power im vorderen Bereich. Da ist im Moment ein anderes Selbstverständnis da, als noch vor sechs bis acht Wochen. Sicherlich spielt da auch die Rückkehr von Tom Hirsch mit rein.“

Der Stürmer, der nach einem Kreuzbandriss im Februar seit Mitte September wieder für den FCM auf dem Platz steht, konnte in der laufenden Saison zwei Tore und zwei Vorlagen für die Mannschaft liefern. Seine Stärke liegt laut Ruess aber darin, den Mut in der Offensive zu zeigen, der den Monheimern zuvor in Teilen fehlte. Mut will man jetzt auch bei der kniffeligen Aufgabe in Tönisvorst zeigen.