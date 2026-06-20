Tom Haarmeier wechselt zum Landesligisten Blau-Weiß Hollage 

Neuzugang Tom Haarmeier – Foto: BW Hollage

Blau-Weiß Hollage hat seinen Kader für die kommende Landesliga-Saison 2026/27 komplettiert. Mit Tom Haarmeier wechselt ein weiterer Offensivspieler an den Benkenbusch. Der 25-Jährige kommt von Viktoria Georgsmarienhütte und ist der vierte externe Neuzugang des Vereins für die neue Spielzeit.

Haarmeier durchlief bei Viktoria Georgsmarienhütte die leistungsorientierte Nachwuchsausbildung und spielte in der A-Jugend sowohl in der Landes- als auch in der Niedersachsenliga. Anschließend etablierte er sich als auffälliger Angreifer in der Bezirksliga-Mannschaft des Vereins.

In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte Haarmeier 72 Bezirksligapartien, in denen er 25 Treffer erzielte. Darüber hinaus bereitete er nahezu ebenso viele Tore vor und gehörte damit zu den prägenden Offensivkräften seines Teams.