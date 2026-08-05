Tom Fladung bleibt Wormatia-Kapitän

Das Kapitäns-Duo der Wormaten wird künftig von Spielmacher Mert Özkaya (3. Kapitän) und dem emotionalen Leader des Teams, Laurenz Graf (4. Kapitän), unterstützt. „Das sind meine vier Kapitäne”, erklärt Artur Lemm, der den großen Wert dieser Spieler nicht nur an der Leistung, sondern auch am Auftreten außerhalb des Platzes und innerhalb der Gruppe sieht. Zudem gelten diese vier Spieler als gesetzt und bilden die sportliche Achse der neuformierten Wormser Mannschaft.

Unterstützt werden die vier von Tom Fladung angeführten VfR-Kapitäne im Mannschaftsrat vom Trio Kaan Özkaya, Luca Pedretti und Belel Meslem. Artur Lemm erklärt: „Wir wollten einen relativ großen Mannschaftsrat, damit wir, wenn es was zu besprechen gibt, auch untereinander diskutieren können. Und bei einer ungeraden Zahl kommen wir bei Abstimmungen jetzt immer auf eine Mehrheit.“