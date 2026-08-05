Tom Fladung bleibt Wormatia-Kapitän

Worms. Wenn die Mannschaft von Oberligist VfR Wormatia Worms wenige Augenblicke vor dem Anstoß das Fußballfeld betritt, läuft Tom Fladung vorneweg. Seit dem Abgang von Altin Vrella zu Beginn dieses Jahres ist der Mittelfeldspieler der unumstrittene Kapitän der Wormaten. Und bleibt es auch weiterhin.
Neu-Trainer Artur Lemm und sein Trainerteam bestätigten Fladung in seinem Amt, sodass dieser beim Saisonauftakt der Wormser bei Rot-Weiss Koblenz (4:1) beinahe wie schon gewohnt mit Kapitänsbinde am Arm im Stadion Oberwerth auflief.
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„Tom ist weiter der Kapitän, weil er es einfach gut macht und der verlängerte Arm von uns Trainern auf dem Spielfeld ist”, erklärt Artur Lemm seine wenig überraschende Entscheidung pro Fladung, die der 51-Jährige im Austausch mit seinen Co-Trainern Björn Weisenborn, Serdar Parlak und Torwarttrainer Levent Cimrin getroffen hat. Tom Fladungs erster Vertreter ist Raphael Akoto. Im Innenverteidiger, der in diesem Sommer vom VfR Mannheim gekommen ist, sieht Lemm einen „absoluten Führungsspieler und einen sehr, sehr guten Typen“. Was für den neuen Wormatia-Trainer wichtig ist und seine Erfahrungen aus der Sommervorbereitung unterstreicht: „Raphael wird von der Mannschaft total geschätzt. Die Mitspieler folgen ihm.”
Das Kapitäns-Duo der Wormaten wird künftig von Spielmacher Mert Özkaya (3. Kapitän) und dem emotionalen Leader des Teams, Laurenz Graf (4. Kapitän), unterstützt. „Das sind meine vier Kapitäne”, erklärt Artur Lemm, der den großen Wert dieser Spieler nicht nur an der Leistung, sondern auch am Auftreten außerhalb des Platzes und innerhalb der Gruppe sieht. Zudem gelten diese vier Spieler als gesetzt und bilden die sportliche Achse der neuformierten Wormser Mannschaft.
Unterstützt werden die vier von Tom Fladung angeführten VfR-Kapitäne im Mannschaftsrat vom Trio Kaan Özkaya, Luca Pedretti und Belel Meslem. Artur Lemm erklärt: „Wir wollten einen relativ großen Mannschaftsrat, damit wir, wenn es was zu besprechen gibt, auch untereinander diskutieren können. Und bei einer ungeraden Zahl kommen wir bei Abstimmungen jetzt immer auf eine Mehrheit.“