Tom Daedelow verlässt den VfB Fallersleben Richtung MTV Wolfenbüttel

Der VfB Fallersleben und Sportdirektor Tom Daedelow gehen zum Ende der Saison 2025/26 getrennte Wege. Daedelow wird den Verein nach dreieinhalb Jahren verlassen und sich einer neuen Herausforderung beim MTV Wolfenbüttel stellen. Das gab der Landesligist via Instagram preis.
Daedelow hatte seine Tätigkeit beim VfB im Oktober 2022 aufgenommen und den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors maßgeblich geprägt. In dieser Zeit war er unter anderem für den Herrenbereich sowie die Koordination der U19 verantwortlich. Sportlich blickt der Verein auf eine äußerst erfolgreiche Phase zurück: In den vergangenen dreieinhalb Jahren feierte der VfB fünf Aufstiege sowie drei Pokalsiege.
Neben der sportlichen Entwicklung trug Daedelow auch maßgeblich zur strukturellen und finanziellen Stabilisierung der Abteilung bei. Durch den Aufbau eines Sponsoren-Netzwerks sowie die Etablierung des WOB-Cups konnte ein gesundes finanzielles Umfeld und eine positive Außenwirkung geschaffen werden. Gemeinsam mit Timo Schütte sorgte er zudem durch die Installation von Cedric Wienhold als zweiten Herrentrainer für eine verbesserte Durchlässigkeit von Jugendspielern in den Herrenbereich.
Abteilungsleiter Kolja Laukart würdigte die Zusammenarbeit ausdrücklich:
„Ich möchte Tom an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Als ich im September das Amt des Abteilungsleiters übernommen habe, hat er umgehend zusätzliche Verantwortung in seinem Aufgabenbereich übernommen und mich dadurch spürbar entlastet. Das hat mir ermöglicht, mehrere zentrale Themen konsequent abzuarbeiten.“
Weiter betont Laukart die Bedeutung von Daedelows Arbeit:
„Ich habe Tom als äußerst engagierten und offenen Menschen kennengelernt, der sowohl sportlich als auch menschlich eine große Lücke hinterlassen wird. Um seine Arbeit adäquat fortzuführen, werden mindestens zwei Personen aus dem Verein erforderlich sein. Allein seine Leistungen im Sponsorenbereich für die Abteilung sind bemerkenswert.“
Auch Daedelow selbst blickt dankbar auf seine Zeit beim VfB zurück:
„Ich habe eine arbeitsintensive, aber auch unglaublich tolle Zeit beim VfB erlebt. Großartige Menschen kennengelernt und mein Netzwerk positiv erweitern können.“
Besonders hebt er die Bedeutung der Jugendarbeit hervor:
„Die überragende Jugendarbeit des VfB und seiner Trainer spiegelt sich auch in den Erfolgen der Herren- und U19 wider. Jeder Verein kann dankbar für so einen Unterbau sein.“
Mit Blick auf seine Zukunft erklärt Daedelow:
„Ich möchte mich in der kommenden Saison, nahe meiner Heimat, einer neuen Herausforderung stellen und werde zum ambitionierten MTV Wolfenbüttel wechseln.“
Bis zum Saisonende bleibt Daedelow dem VfB jedoch weiterhin erhalten. „Bis dahin bleibt beim VfB noch einiges zu tun“, betont er und verweist unter anderem auf Projekte wie das Stickerstars-Album, den Aufbau eines Freundeskreises sowie die Besetzung offener Ämter.
Der VfB Fallersleben bedankt sich bei Tom Daedelow für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.