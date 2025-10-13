Tom Brockhöft lobt die Kollektivleistung seines FC Waldkirch

Im Kellerduell beim FC Wittlingen hat der FC Waldkirch mit 4:1 die Oberhand behalten und damit den Anschluss an die sicheren Tabellenregionen gewahrt. Am kommenden Samstag kann die Mannschaft von Tom Brockhöft im direkten Duell mit dem aktuellen Zwölften Binzen gleichziehen. Der FC Emmendingen bestätigt die Formkurve und bezwingt den FV Lörrach-Brombach mit 2:0.

"Eine Riesensteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen" – so beurteilte Tom Brockhöft, der Trainer des FC Waldkirch, den 4:1-Auswärtssieg über den FC Wittlingen und strich die Kollektivleistung heraus: "Von der ersten Minute an haben wir überzeugt, uns viele Chancen erspielt und gut strukturiert gearbeitet, auch gegen den Ball." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Marko Radovanovic: Freistoßtor und gut spekuliert



Oliver Dewes, der Trainer des FC Emmendingen, zollte nach dem 2:0-Heimsieg den Gästen vom FV Lörrach-Brombach Respekt: "Es war ein sehr enges Match, sehr physisch, mit viel Dampf drin. Lörrach hat stark begonnen, aber wir haben antworten können." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.