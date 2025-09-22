Tom Brockhöft, FC Waldkirch: "Auf dieser Leistung können wir aufbauen"

Der FC Waldkirch musste in der Schlussphase gegen Wyhl den entscheidenden Treffer zum 0:1 hinnehmen. Noch weniger Tore fielen an diesem Landesliga-Spieltag nur in der Partie zwischen dem Freiburger FC und dem FSV Stegen (0:0).

In Waldkirch lief bereits die 82. Minute, als Kimi Bachmann den entscheidenden Treffer für den SC Wyhl erzielte. Tom Brockhöft, den Trainer des FC Waldkirch, fand, dass seine Mannschaft etwas Zählbares verdient hätte: "Wir haben über das komplette Spiel sehr gut verteidigt." Die Viererkette mit Felipe Vales Pina, Jannik Bayer, Emily Mugeta und Nemanja Protic habe hervorragende Arbeit geleistet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FSV-Torwart Christoph Löffler hält das Remis fest



Mit dem torlosen Remis beim Freiburger FC war Artur Fellanxa, der Trainer des FSV Stegen, durchaus zufrieden: "Aus unserer Sicht war es ein gutes Spiel. Wir haben es dem FFC so schwer wie möglich gemacht, haben sehr kompakt gegen den Ball gearbeitet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.