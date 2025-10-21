Tom Bismark: „Wir wollen um die Meisterschaft spielen“

Eine Auszeichnung, mit der er nicht gerechnet hat

Tom Bismark ist ein Spieler, der lieber Tore schießt, als über sie zu reden. Doch nach seinem Fünferpack gegen den SV Fürstenberg kam er an den Schlagzeilen nicht vorbei. „Vielen Dank, damit habe ich nicht wirklich gerechnet und freue mich natürlich trotzdem“, sagt der 24-Jährige bescheiden.

Dass er bei der Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ganz vorne lag, ist kaum verwunderlich: Beim 10:2-Heimsieg seines FC 98 Hennigsdorf II war Bismark an sieben Treffern direkt beteiligt – fünf Tore und zwei Vorlagen. Ein außergewöhnlicher Nachmittag für einen Spieler, der sich selbst lieber als Teil eines funktionierenden Ganzen sieht, statt als Einzelkünstler.

„Wir haben unsere Schnelligkeit perfekt ausgespielt“

Die Grundlage für den deutlichen Erfolg war für Bismark klar: das kollektive Zusammenspiel. „Entscheidend war, dass wir immer wieder die Tiefe gefunden haben und unsere Schnelligkeitsvorteile ausspielen konnten“, erklärt er. Der FC 98 nutzte jede Lücke in der gegnerischen Defensive – und Bismark stand dort, wo ein Stürmer stehen muss.

Es war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, die überzeugte. Der Ball lief präzise durch die eigenen Reihen, das Tempo stimmte, und vor allem in der Offensive zeigte Hennigsdorf seine Qualität.

Kaltschnäuzig und zielstrebig im Abschluss

Wenn Bismark zum Abschluss kommt, ist meist höchste Gefahr im Strafraum. „Am liebsten mit dem linken Fuß, überlegt in die Ecken“, beschreibt er seine bevorzugte Art zu treffen. Kein Zufall, dass er in dieser Saison schon mehrfach für den Unterschied gesorgt hat. Seine Tore sind das Ergebnis von Ruhe, Technik und Spielintelligenz – Eigenschaften, die ihn zum Schlüsselspieler machen.

„Der Verein lebt vom familiären Zusammenhalt“

Auf die Frage, was den FC 98 Hennigsdorf für ihn besonders macht, muss Bismark nicht lange überlegen: „Der Verein lebt von seinem familiären Zusammenhalt. Unsere Mannschaft spielt zum größten Teil schon seit dem Kleinfeld zusammen, und am Seitenrand unterstützen uns seit Jahren die gleichen vertrauten Gesichter.“

Diese gewachsenen Strukturen sind für ihn das Fundament des Erfolgs. „Man merkt einfach, dass hier jeder für den anderen spielt – auf und neben dem Platz“, sagt er. Der FC 98 sei kein Verein, in dem nur Ergebnisse zählen, sondern ein Ort, an dem Gemeinschaft und Leidenschaft im Vordergrund stehen.

Inspiration durch Pedri

Wenn Bismark über seine sportlichen Vorbilder spricht, fällt ein Name, der sinnbildlich für Spielintelligenz und Ruhe steht: „Pedri ist im Moment der Spieler, dem ich am liebsten zusehe. Seine Ruhe am Ball und sein Spielverständnis sind unglaublich. Er lässt Fußball leicht aussehen.“

Diese spielerische Eleganz schätzt Bismark – und sie spiegelt sich auch in seinem eigenen Stil wider: kontrolliert, präzise und immer mit einem Blick für den Mitspieler.

Zu Hause auf dem linken Flügel

Seine Lieblingsposition ist für Bismark klar definiert: „Am liebsten spiele ich als linker Stürmer in der Doppelspitze.“ Von dort kann er seine Stärken optimal einsetzen – Tempo, Technik und Abschlussstärke. Seine Bewegungen zwischen den Linien machen ihn schwer auszurechnen, seine Ruhe im Strafraum sorgt für Effektivität.

„Wir wollen um die Meisterschaft mitspielen“

Mit Platz vier in der Kreisliga West Oberhavel/Barnim ist der FC 98 Hennigsdorf II derzeit im oberen Drittel der Tabelle, doch für Bismark ist das nicht genug. „Wir sind mit dem Saisonstart und dem vierten Platz momentan nicht wirklich zufrieden“, sagt er offen.

Das Ziel ist klar: „Wir wollen im weiteren Verlauf der Saison oben angreifen und um die Meisterschaft mitspielen.“ Der Glaube an das eigene Potenzial ist groß – und der Teamgeist ohnehin eine Stärke, auf die sich der FC 98 immer verlassen kann.

Spaß, Gesundheit und gemeinsamer Erfolg

Bei allen sportlichen Ambitionen verliert Bismark das Wesentliche nicht aus dem Blick. „An erster Stelle möchte ich mit den Jungs weiterhin so viel Spaß auf dem Platz haben und gesund bleiben“, betont er. „Zudem sind wir eine junge, ehrgeizige Mannschaft, welche jedes Spiel gewinnen und so weit wie möglich nach oben kommen will.“

Leidenschaft, die über den Fußball hinausgeht

Auch sonst zeigt sich Bismark vielseitig. „Abseits vom Fußball spiele ich gern Darts, reise viel und probiere neue Gerichte aus, egal ob im Restaurant oder selbst gekocht“, erzählt er. Diese Begeisterung für Neues spiegelt sich auch in seinem Spiel wider – immer offen, kreativ und bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Zwischen Studium und Sport

Fußball ist für ihn die Leidenschaft, aber nicht das einzige Ziel im Leben. „Ich studiere aktuell im Master auf Lehramt“, sagt Bismark. Der Sport hilft ihm, Ausgleich zu finden, das Studium wiederum schärft seinen Blick für das große Ganze – auch im Mannschaftsgefüge.

Ein Spieler mit Haltung und Herz

Tom Bismark ist mehr als nur ein Torjäger. Er ist ein Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Sein Fünferpack gegen den SV Fürstenberg war ein Ausrufezeichen – doch wichtiger als seine Tore ist ihm die gemeinsame Leistung.

„Entscheidend war, dass wir als Mannschaft die Tiefe gefunden und unsere Schnelligkeit ausgespielt haben“, sagt er. Ein Satz, der zeigt, warum er zu Recht zum FuPa-Spieler der Woche gewählt wurde – und warum der FC 98 Hennigsdorf II mit Spielern wie ihm jede Woche ein Stück gewachsen wirkt.