Tom Beckhusen und Lukas Jürgens jubeln künftig in Stinstedt Transfer-Coup in der Nachbarschaft: Stinstedt verkündet Neuzugänge von FuPa Lüneburg · Gestern, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Die SG Stinstedt sorgt auf dem Transfermarkt für ein kräftiges Ausrufezeichen. Während die aktuelle Saison noch in vollem Gange ist, hat der Verein bereits vier hochkarätige Neuzugänge für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Besonders pikant: Zwei Stützen des direkten Ligakonkurrenten und Nachbarn TSV Stotel wechseln die Seiten.

Vom Sportpark an die Falkenstraße: Das Stoteler Duo

Die räumliche Distanz zwischen den beiden Sportplätzen beträgt gerade einmal zwölf Kilometer – sportlich gesehen ist der Wechsel von Tom Beckhusen und Lukas Jürgens jedoch ein Paukenschlag. Tom Beckhusen: Der torgefährliche Angreifer ist kein Unbekannter in Stinstedt; bereits als A-Jugendlicher lief er für die SG auf. Über die SG Landwürden kam er 2019 zum TSV Stotel, wo er sich als einer der verlässlichsten Torschützen seiner Mannschaft etablierte.

„Die Entscheidung, den TSV Stotel nach sechs Jahren zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Ich hatte hier eine unglaublich intensive und schöne Zeit und habe mich vom ersten Tag an voll mit dem Verein identifiziert. Genau deshalb hat mich dieser Schritt auch viel Überlegung gekostet – es gab einige schlaflose Nächte. Am Ende gab es jedoch ein paar Punkte, die mir das Gefühl gegeben haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Tapetenwechsel ist. Mit 27 möchte ich noch mal eine neue Herausforderung annehmen und mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen bei der SG Stinstedt waren sehr gut und haben mir ein klares Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, dort Verantwortung zu übernehmen, und habe richtig Lust auf die neue Aufgabe. Trotzdem bin ich dem TSV Stotel unglaublich dankbar und werde bis zum letzten Tag alles geben, damit wir unser Ziel, den Klassenerhalt, so schnell wie möglich erreichen.“

Lukas Jürgens:

Mit dem 26-jährigen Schlussmann verliert Stotel eine Identifikationsfigur. Für Jürgens ist es der erste Vereinswechsel im Herrenbereich überhaupt. „Zuallererst möchte ich mich bei allen Verantwortlichen des TSV Stotel und vor allem bei meiner Mannschaft für die letzten achteinhalb Jahre bedanken und klarstellen, dass meine Entscheidung rein persönlich ist und mir alles andere als leichtgefallen ist. Ich habe so viele überragende Momente mit dem TSV erlebt, dass ich gar nicht alle aufzählen kann. Ich glaube, den meisten ist bekannt, dass mit Marvin Grabau und Co-Trainer Pascal Witting zwei meiner besten Freunde in Stinstedt aktiv sind. Außerdem kenne ich den Rest der Mannschaft bereits bestens. Nach langen und intensiven Gesprächen mit Pascal Witting und Sebastian Winckler habe ich mich schlussendlich für diesen Schritt entschieden. Nun heißt es aber, den Fokus auf den letzten Saisonabschnitt mit dem TSV zu legen und unser Ziel, den Klassenerhalt, möglichst schnell zu erreichen. Am besten fangen wir da direkt am Gründonnerstag im Derby gegen Stinstedt mit an.“

– Foto: Harneit



Weitere Verstärkungen für die Offensive

Neben dem Stoteler Duo verstärkt sich die SG mit zwei weiteren Offensivkräften, die unterschiedliche Geschichten mitbringen:

Darvin Sablowski und Mika Westphal wechseln zur neuen Saison zur SG Stinstedt – Foto: P.Loga, de Vos