Tom Ankele gewinnt an der Torwand des ZDF-Sportstudios

Der 20-Jährige Tom Ankele durfte an der Torwand beim ZDF-Sportstudio ran. Der Spieler, der in dieser Saison bereits ein Tor erzielt hat, wollte den Sieg gegen Nationalspieler Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart und Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider von den Detroit Red Wings schaffen.

Links oben durfte der Spieler des VfL Pfullingen jubeln, denn es gelangen ihm gleich drei Treffer. Somit stand bei Felix Scheibmair am Ende die 3. Maximilian Mittelstädt und auch Moritz Seider trafen links oben hingegen nicht. Somit endete das Duell an der legendären ZDF-Torwand mit 3:1:0 für den Fußballer des VfL Pfullingen.

Tom Ankele spielt seine zweite Saison für den VfL Pfullingen. Seine Verbundenheit zum VfL zeigte er, in dem er das Trikot von Pfullingen in Mainz trug. Der Auftritt im ZDF-Sportstudio in Mainz wird für ihn mit Sicherheit unvergessen bleiben. Mit seinem Team geht es am Samstag, 10. Mai, in der Verbandsliga weiter. Um 14 Uhr steht das Spiel beim VfR Heilbronn auf dem Programm.