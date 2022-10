Tolles Verbandsligaspiel in Ammendorf: Weißenfels siegt weiter

Es dauerte eine gute viertel Stunde, ehe das Spiel Fahrt aufnahm. Nach Ecke für den BSV faustete Ibekwe den Ball zu Lochmann, der legte auf Frohne ab, der sah Hotopp und der ließ sich die Chance zur Führung nicht entgehen (22'). Nur eine Minute später lief Hotopp allein auf Ibekwe zu, konnte sich die Ecke aussuchen, schoss aber den Torwart an,leider. Ein 2:0 gegen den Spitzenreiter wäre toll gewesen. Aber nur 10' später der Ausgleich. Unglücklich für den BSV, denn Löbnitz setzte sich rechts auf der Grundlinie durch, schob den Ball zwei Meter vor Guth flach nach innen. Der BSV Torwart konnte den Ball nicht festhalten und Keller war am schnellsten und schob den Ball ins Tor. Gleich nach dem Ausgleich retten der BSV auf der Torlinie. Als dann Gomes kurz vor der Grundlinie den Ball an Sachs verlor, dieser Lochmann bediente der zu Frohne ablegte, wieder die Führung (37'). Der Spitzenreiter kam aber noch vor der Halbzeit durch ein Gewaltschuß von Da Cunha Dias zum Ausgleich (42'). In der Nachspielzeit (45+4') nach einer Ecke von Hotopp ein Aufschrei im Torraum. " Hand", "Elfmeter". Die Ammendorfer wollten einen Handelfmeter, aber der Schirie nicht ! Halbzeit 2:2, ein tolles Spiel, 13.gegen 1.....

Auch die 2. Halbzeit brauchte 15' Anlaufzeit. Ehe mit dem ersten Torschuß die Führung für den SSC fiel. Aus dem Gewühl heraus war Zozulia am schnellsten und erzielte die Führung.(64') Der BSV wollte sich nicht geschlagen geben. In der 69' zirkelte Lochmann den Ball aus 25 Meter links vorbei. Auch wenn Weißenfels nach der Führung tüchtig Betrieb machte, der BSV stand sicher. In der 78' verpasste der Weißenfelser Torwart, der im herauslaufen etwas unsicher wirkte, einen Eckball von Hotopp, aber lang war kein Ammendorfer. Die große Chance zum Ausgleich hatte Hartmann, der frei vor Ibekwe den Ball über ihn heben wollte, da kam der linke Arm heraus und die Chance war dahin(86'). Schade. Die letzte Chance hatte in der 90+4' Klarner, der einen Freistoß aus 25 Meter drüber schoß. Das geht besser !

Ich hatte mir einen Punkt ausgerechnet, weil ich wußte zu was die Mannschaft fähig ist. Wie schon geschrieben hier spielte der 13. gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter und macht ein so tolles Spiel. Leider verlor der BSV sein bisher bestes Verbandsligaspiel.....