Tolles TSV-Duell

... als Marcus Kellner Teammate Max Bischoff zentral frei spielte - 0:1. Der Heim-TSV blieb die Antwort darauf nicht lange schuldig: Moritz Schauseil zündete den Turbo und fand im Strafraum Robert Krämer - 0:2 (6.). Der spielstarke Gäste-TSV übernahm danach wieder die Initiative. Auch weil die Gastgeber nicht richtig in die Zweikämpfe kamen. Ein Freistoß von Max Bischoff landete bei Torhüter Wesley Beck (11.). Maryan Zachert wollte den Ball fast von der Grundlinie in das Tor reinmogeln (18.). Als Max Bischoff zentral durch war, verhinterte Wesley Beck mit einer spektakulären Fußabwehr das mögliche 1:2 (25.). Auf der anderen Seite verwandelte Stefan Botz eiskalt zum 2:1 (28.). Und nach Eckstoß desselben Spielers flog Benno Ewigleben heran und köpfte zum 3:1 ein (33.). Der Heim-TSV zeigte bis dahin eine nahezu 100-prozentige Chancenverwertung. Erst als Janek Hegewald "nur" den rechten oberen Torknick per Freistoß traf und sich nicht für seine starke Tagesleistung belohnen konnte, war damit Schluss (36.). Die Gäste ließen ihrerseits nicht locker und hatten großen Anteil an einer gutklassigen ersten Spielhälfte. Sie entlohnten sich dafür mit dem Anschlusstreffer durch den emsigen Ben Hellmuth - 2:3 (45.). Doch das war es noch nicht im ersten Spielabschnitt: In der Nachspielzeit verhinterte der TSV Bad Blankenburg bei einem Eckstoß im Kollektiv den 3:3-Ausgleichstreffer. Von der Mittellinie weg sprintete wenig später Moritz Schauseil mit Ball am Fuß über das halbe Spielfeld und hörte erst wieder damit auf, bis die Murmel zum 4:2-Halbzeitstand im gegnerischen Tor lag (45.+2).

Gleich nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Daniel Büttrich (Rudolstadt) verpasste Sebastian Thiem im Fünfmeterraum den erneuten Anschlusstreffer (46.). Danach zeigte sich der TSV Bad Blankenburg griffiger. Auf Vorarbeit des fleißigen Nick Wipprecht verwandelte Robert Krämer zum 5:2 und sorgte damit für die Vorentscheidung (48.). Beide Trainer brachten frische Spieler. Die Torejagd der Männer vom Hainberg hörte nicht auf. Es folgte der vierte Saisontreffer von Nick Wipprecht - 6:2 (54.). Auch der eingewechselte Moritz Hauser durfte auf Vorlage von Stefan Botz erneut einen Torerfolg bejubeln (65.). Ein unglaubliches 7:2 zierte danach die Anzeigetafel am Sprecher-Turm. Die Gäste versuchten ihrerseits das Resultat zu verbessern. Doch weder Ben Hellmuth (72.) noch Max Bischoff (75., 77.) gelang es das Spielgerät final im Tor zu platzieren. Nun flachte das bis dahin intensive Match etwas ab. Der TSV Bad Blankenburg durfte noch einmal jubeln, als Philipp Vofrei (86.) nach Zuarbeit von Janek Hegewald den 8:2-Endstand markierte. Es war ein tolles TSV-Duell zu Fuße des Bad Blankenburger Hainberges.