Tolles Spitzenspiel unter Flutlicht in Biberach

Am Freitag Abend kamen die 400 Zuschauer voll auf ihre Kosten, denn es entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches intensives Kampfspiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Bereits in der 14. Minute ging Lahr durch Maliq Berisha mit 1:0 in Führung, die FVB Abwehr war einmal nicht im Bilde und schon lag der Ball im FVB Netz. Doch der FVB schlug zurück, in der 21. Minute wurde der agile laufstarke Marvin Mattes im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Florian Moser zum 1:1 Ausgleich. Jetzt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, im Mittelfeld gab es rassige Zweikämpfe, beide Mannschaften gaben wirklich alles. Dass der FVB diese Runde Standards kann bewies er in der 35. Minute, als Marvin Totzke einen Freistoß getreten von Florian Moser aus 6 m zum 2:1 unhaltbar einköpfte. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die verdiente Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte kam die TGB Lahr mit vollem Elan, doch der FVB kämpfte um jeden Meter Boden und die zahlreichen FVB Fans waren wiedermal der sogenannte 12 Mann, jede gelungene Aktion wurde frenetisch gefeiert - das war Klasse! Die TGB war optisch das bessere Team, doch die FVB Abwehr war ein massives Bollwerk, das an diesem Abend nichts anbrennen ließ. In der 86. Minute hätte Niclas Riehle nach Querpass von Mattes eigentlich den Sack zu machen müssen, aber aus 5 m schoß er den TGB Keeper an. In der Nachspielzeit (95. Minute) machte es Niclas Riehle aber dann besser, er umspielte im Strafraum seinen Gegenspieler und traf per Linksschuss unhaltbar zum 3:1 Endstand ins lange Eck. Der FVB ging als verdienter Sieger vom Platz, man konnte den Ausfall von Spielertrainer Nico Schlieter kompensieren, die Super Abwehrarbeit und Laufstärke waren Garant des Heimerfolges. Die TGB Lahr war ein sehr starker Gegner und wird noch für viel Furore in der Kreisliga A sorgen. Die vielen Zuschauer waren begeistert von diesem Match beider Teams.