"Tolles Spiel für die Region" - Schüttorf und SVV Nordhorn im Derby

Für Trainer Viktor Maier ist die Bedeutung der Partie klar: „Ein tolles Spiel für die Region, welches seine eigene Brisanz entwickeln wird.“ Es ist bereits das dritte direkte Duell der laufenden Saison. Das Hinspiel gewann Nordhorn mit 4:2. Im Pokal jedoch konnte Schüttorf klar mit 4:0 siegen.

Die Vorfreude auf das Duell ist groß, gleichzeitig ist man sich der Herausforderung bewusst: „Wir wissen was auf zu kommt und wollen die passende Antwort parat haben.“ Gerade in einem Derby sind Intensität und Details oft entscheidend. Die aktuelle Form spricht klar für die Gäste. Seit zehn Partien ist man unbesiegt. Zuletzt gewann das Team von Viktor Maier drei Spiele in Serie. Schüttorf hingegen verlor zuletzt unter der Woche gegen den SV Bevern, spielte dabei aber sehr gut mit.

Trotz aller Rivalität überwiegt die positive Erwartungshaltung: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel.“

Anpfiff ist dann am heutigen Samstag um 16.00 Uhr in Schüttorf.