Tolles Spiel der Kellerkinder in Bernburg

Der BSV wollte etwas aus Bernburg mitbringen, das ist ihnen gelungen, aber, es hätte auch etwas mehr sein können. Aber der Reihe nach, ehe sich die Bernburger versehen stand es schon 0:2. Die Hausherren wollten Ammendorf nicht ins Spiel kommen lassen, vergaßen aber die Abwehrarbeit. 1. Ecke für den BSV, Hotopp bringt den Ball hoch und scharf auf den kurzen Pfosten, dort ist Schöneck mit dem Kopf zur Stelle 0:1 (8'). Ehe die Bernburger sich versahen, das 0:2 (10'). Sachs war auf rechts seinen Gegenspieler entwischt, brachte den Ball von der Grundlinie scharf nach innen, Klarner mußte nur noch den Fuß hin halten, Tor. Zwei Schüsse zwei Tore, besser geht nicht ! Aber, der SC schüttelte sich, schnürt den BSV in seine Hälfte ein, so daß die nur noch zweimal Richtung Bernburger Tor kamen. Erst schoß Hartmann knapp links vorbei (22') und dann konnte Klarner einen Rückpass von Sachs nicht verwandeln. Dazwischen berannte Bernburg das Ammendorfer Tor im Minutentakt. 15' Tsipi spielte sich rechts durch lief kurz nach innen und zog aus 22 Metern ab. Der Ball nahm eine so hässliche Flugkurve das Guth geschlagen war.(1:2) 34' der verdiente Ausgleich. Saul leistete sich ein Fehlabspiel im Vorwärtsgang und Perlesi traf, 2:2. Vorallen, den bulligen Taiwo bekamen gleich zwei Ammendorfer nicht in Griff, er schüttelte sie einfach ab. So ging es mit dem 2:2 in die Kabine, aus der die Ammendorfer wacher raus kamen. Anstoß, Abspiel, Tor (Klarner) , 3:2 für den Gast. Danach nahm das Spiel den gleichen Lauf wie in der 1. Halbzeit. Der SC stürmte, der BSV verteidigte von Renner gut organisiert. Erst in der 79' hatten die Bernburger die erste Gelegenheit Taiwo traf aus zwei Metern die Latte. Der Ausgleich nur eine Minute später. Linse spielte auf der linken Seite auf der Grundlinie zwei Ammendorfer aus seine Eingabe ging durch den Strafraum durch, am linken Strafraumeck bekam Kühne den Ball, der durch alle Abwehr - und Angriffsbeine durch den Weg ins Tor fand. Der Bernburger Spieler darf da nicht auf der Grundlinie durch kommen, so brachte sich der BSV um den Dreier, aber die Bernburger hätten auf der anderen Seite eine Niederlage nicht verdient. Es war für den Tabellenstand beider Mannschaften ein tolles Spiel, nur das das Ergebnis keinen nützt. Es ist eben sehr schwer, da unten raus zu kommen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....