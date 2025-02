Tolles Essen-Derby, WSV tritt auf der Stelle, Budberg hält Anschluss

________________

Schönebeck-Moral wird nicht ganz belohnt

Was für ein Derby am frühen Sonntagmorgen! Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte beim Tabellenführer mit 2:0. Samir Younes Bouazza (27.) und Naim El Barkani (50.) trafen zunächst für den Traditionsverein, der aber nach dem zweiten Treffer in Nöte geriet. Die SG Essen-Schönebeck stemmte sich gegen die drohende Pleite und schaffte tatsächlich das Comeback: Zunächst erzielte Leonard Rettek den Anschluss (63.), dann traf Samuel Pozniak doppelt (71. & 79.) zur Führung des Tabellenführers, der aber durch Thore Nöckel noch das 3:3 fing (89.). Damit verliert Schönebeck den Platz an der Sonne, bleibt auf Rang sieben. SG Essen-Schönebeck – ETB Schwarz-Weiß Essen 3:3

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc, Joshua Mantan, Siegfried Viktor Kalonda, Willis Elikplim Atamudzi Paintsil, Luiz Alessio Sachs (46. Samuel Pozniak), Shadi Mohamed Salim, Tom Rauschtenberger, Jonas Eicke, Leonard Rettek (90. Fabian Sörries), Ruben Ampong (46. Elyesa Onur) - Trainer: Markus Rauschtenberger

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis, Fabian Duesmann, Thore Nöckel, Arda Islam (90. Edis-Cem Yilmaz), Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis, Maurice Krall, Samir Younes Bouazza, Diego Sossong, Kiros Galatidis (76. Eray Can Örnek), David Weinbender (39. Naim El Barkani) - Trainer: Mirko Strasdin

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samir Younes Bouazza (27.), 0:2 Naim El Barkani (50.), 1:2 Leonard Rettek (63.), 2:2 Samuel Pozniak (71.), 3:2 Samuel Pozniak (79.), 3:3 Thore Nöckel (89.) ________________ Ratingen ärgert Wuppertal

Der Wuppertaler SV belegt jetzt Tabellenplatz vier in der Niederrheinliga, dabei kam der WSV in Ratingen 04/19 nicht über ein 1:1 hinaus. Die Hausherren führten zunächst, kassierten mit der Pause noch den Ausgleichstreffer und bleiben deshalb auf Rang neun. Ratingen 04/19 – Wuppertaler SV 1:1

Ratingen 04/19: Maximilian Knoll, Adam Yakhyaev, Nolan Manassa, Tolga Ceylan, Maximilian Kronauer (80. Habeb Zandinan), Amin Balkaa (80. Sohail benslaiman benktip), Hinata Saeki, Noah Bouassaria, Leo Kaiser, Eleftherios Vasileiadis (67. Artur Strada), Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Samir Hanna

Wuppertaler SV: Louis Britscho, Mehmet-Yasin Serin, Romeo Kovarszki, Mohamed Mankou, Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Henry Mertsch, Paul-Darko Vatav (86. Anil Tura), Moritz Overfeld (86. Jan-Maximilian Scharf) - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

Schiedsrichter: Theo Kondring - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leo Kaiser (17.), 1:1 Diego-Alessandro Micha (45.) ________________ Hilden macht spät alles klar

Dostlukspor Bottrop blieb beim VfB 03 Hilden lange im Spiel, doch mehr als den Anschlusstreffer von Aiman-Mohammed Faraj (24.) bekamen die Gäste nicht zustande. Yigit Akten brachte in der Nachspielzeit die Entscheidung und sorgt dafür, dass Hilden gemeinsam mit Unterrath und Schönebeck 26 Zähler hat. VfB 03 Hilden – Dostlukspor Bottrop 3:1

VfB 03 Hilden: Viktor Reent von Winterfeld, Amar Kashtanjevac, Leon Prokshi, Anastasios Pescelidis, Paolo Chiavelli, Gabriel Kelava (83. Yigit Akten), Hamza Hachimi (66. Yassin Bousmayou), Tristan Lanzke, Luca Busch Garcia, Dane Siewierski, Luka Ojleski (87. Ibrahim Weisel) - Trainer: Norwin Austrup

Dostlukspor Bottrop: Mustafa Mirhat Akin, Asim Kocaman, Moujtaba Ben Sami Aidoudi, Aiman-Mohammed Faraj, Christoffer Mbombo (38. Kingsford Senior Boateng), Khaled Al-Kadi, Mohamad Alothman (79. Canel Kaya), Faruk Hepgüler, Oleksandr Petrov - Trainer: Moharem Kaleshi

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Luka Ojleski (8.), 2:0 Luca Busch Garcia (10.), 2:1 Aiman-Mohammed Faraj (24.), 3:1 Yigit Akten (90.) ________________ Absage: SC St. Tönis - 1. FC Mönchengladbach

Die Partie wurde kurzfristig abgesagt. ________________ SV Budberg hält Kontakt zum FSV Duisburg

Das reine Ergebnis ist sicherlich etwas zu wenig für den SV Budberg, allerdings ist das 2:2 nach zwei Rückstand ein ordentliches Ergebnis gegen den FSV Duisburg. Durch den verwandelten Foulelfmeter von Patrick Reitemeier bleibt es beim Zwei-Punkte-Rückstand auf den Quali-Platz. SV Budberg – FSV Duisburg 2:2

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Niklas Brünemann (85. Lennard Syska), Hans Schaath (90. Din Suljkic), Luka Floten (70. Jonas Hübschke), Fynn Jansen, Frederik Tenbergen (58. Fynn Schwarzer), Luis Weyhofen (44. Finn Berg), Malte Cedric Kluge, Nando Strauch, Deniz Ucan - Trainer: Mirco Dietrich - Trainer: Marcel Hau

FSV Duisburg: Osman Calik, Calvin Busch, Ole Henning Schröder, Teoman Moustafa (83. Arda Civelekoglu), Dan Quedraogo, Ilyas Talha Demir (78. Dabo Mamadou), Azat Yildirim (65. Bacel Kanaan), Luca Marte, Yusa Sentürk (72. Mohammad Bitar), Taha Sen, Emre Gözen - Trainer: Tayfun Korap - Trainer: Burak Feyizoglu

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Yusa Sentürk (50.), 1:1 Fynn Jansen (53.), 1:2 Ilyas Talha Demir (55.), 2:2 Patrick Reitemeier (81. Foulelfmeter) ________________ Unterrath Tabellenführer

Die SG Unterrath ist durch ein spätes Tor in Baumberg neuer Tabellenführer der U19-Niederrheinliga. Die Hausherren kommen dagegen mit einem blauen Auge davon, sie bleiben auf dem rettenden Rang sechs. Sportfreunde Baumberg – SG Unterrath 0:1

Sportfreunde Baumberg: Anil Sözeri, Amin Sahli, Dustin-Karim Laschewski, Agan Murati, Maximilian Bingel, Marvin Theis (59. Amin Sayah), Brian Owuso, Amir Ali Mashhorg (85. Simon Wozniakowski), Davide Tavormina, Simone Lo Castro - Trainer: Mustafa Kalkan

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 (80.)

Das sind die nächsten Spieltage

16. Spieltag

So., 16.02.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 16.02.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SG Unterrath

So., 16.02.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck

So., 16.02.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 16.02.25 11:00 Uhr SV Budberg - SC St. Tönis 1911/20

So., 16.02.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfB 03 Hilden



17. Spieltag

So., 09.03.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Budberg

So., 09.03.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SpVg Schonnebeck

So., 09.03.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Dostlukspor Bottrop

So., 09.03.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FSV Duisburg

So., 09.03.25 11:00 Uhr SG Unterrath - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 09.03.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Wuppertaler SV

