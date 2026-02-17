Tolles Erlebnis, aber kein Sieg: SVA Palzing zahlt bei der Oberbayerischen Lehrgeld

Für die E-Juniorenkicker des SVA Palzing war es ein tolles Erlebnis, gegen die großen Clubs spielen zu dürfen. – Foto: Verein

Die E-Junioren aus Palzing waren in Mammendorf chancenlos. Trotzdem gab es bei der Siegerehrung eine besondere Erwähnung für den Verein.

Palzing – Die kleinen Helden des SVA Palzing haben Großes geleistet. Bei den Hallenmeisterschaften der E-Junioren im Landkreis Freising und im Fußballkreis Donau/Isar kam die Mannschaft jeweils eine Runde weiter. Bei den oberbayerischen Titelkämpfen in Mammendorf waren die Kontrahenten nun aber doch eine Nummer zu groß.

„Mehr war an diesem Tag einfach nicht drin“, sagte Palzings Trainer Alex Goldbrunner. Dabei war recht schnell klar, dass der SVA aus der Vorrunde als Vierter und Letzter herausgehen würde. Dazu kam aber auch, dass die Ampertaler eine schwere Gruppe erwischt hatten. Das Spiel um Platz drei gewann später der Post-SV München mit 2:0 gegen den TSV 1860 Rosenheim – und beide Teams waren in der gleichen Vorrundengruppe wie die Palzinger Junioren ins Rennen gegangen. Übrigens: Turniersieger wurde die DJK Ingolstadt durch einen 2:0-Finalsieg über den SV Wacker Burghausen.

Die Gegner waren besser

Der SVA Palzing startete mit einem 0:3 gegen Rosenheim. Und nach dem 1:3 gegen den SV Mammendorf unterlag die Mannschaft dem Post-SV München mit 0:4. Der einzige Palzinger Treffer war auch noch ein Eigentor des Gegners. „Unsere Jungs haben zwar alles gegeben“, lobte Coach Goldbrunner. „Aber die anderen Teams waren extrem stark.“ Im Platzierungsspiel wartete dann der TSV Murnau – und auch da war beim 0:4 nichts zu holen. Der SVA-Trainer bedauerte lediglich, dass die Niederlagen um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen seien. Er hätte seinen tapfer kämpfenden Buben gegönnt, das eine oder andere Erfolgserlebnis zu feiern. „Im Großen und Ganzen muss man aber einfach sagen, dass die Gegner besser waren“, zog er nach den vier Begegnungen sportlich fair Bilanz.

„Das war toll, das ist der SVA Palzing.“

Bei der Siegerehrung in der Sporthalle in Mammendorf bekamen die Palzinger auch nach ihren vier Niederlagen eine besondere Erwähnung. Der SVA war mit einem voll besetzten 50-Personen-Bus angereist und hatte auf der Tribüne nicht nur den größten Anhang, sondern auch einen lautstarken. Denn es war schon etwas Besonderes, als kleiner Verein überhaupt bei einem so großen Turnier vertreten sein zu dürfen. Alex Goldbrunner bedankte sich für die Unterstützung: „Das war toll, das ist der SVA Palzing.“

Fazit: „Für die Jungs war die Teilnahme ein tolles Erlebnis“, resümierte der Trainer. Goldbrunner betonte zudem, dass man sehr stolz auf die Qualifikation für die oberbayerische Meisterschaft sei. Der einzige Wermutstropfen war dann die schwere Verletzung von Alex Zelmer: Er brach sich bei dem Turnier das Handgelenk.