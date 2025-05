Tolles Comeback von Sabit Alimanovic trotz Niederlage

Nach 10 Minuten war es soweit...

Ein wichtiger Tag war das heute. Sabit Alimanovic (ehemaliger Regionalligaspieler) feierte sein Comeback. Nach seiner schweren Verletzung am 25.02.2024 brachte ihn Trainer Herbert Hochheim nach 10 Minuten ins Spiel. Trotz einer Niederlage war es eine Freude, Sabit wieder Fußball spielen zu sehen. Er krönte seine Leistung auch mit einem Tor. Sabit spielte durch und war der beste Mann auf dem Platz. Leider mussten die Germanen im Spiel noch zwei weitere Verletzungen verkraften. Emre und Hayrettin konnten nicht weiter spielen. Und Fatih musste nach der ersten Halbzeit schnellstens zu seinem Auftritt bei einer Hochzeit. So mussten fast alle Spieler die zweite Halbzeit komplett durchspielen. Man ging 0:1 durch Murat in Führung. Doch leider schlichen sich zu viele Fehler in das Spiel der Oldies von Germania. Das Fazit 3:1

zu Halbzeit für Wartenberg. Die zweite Halbzeit begann furios. Innerhalb kürzester Zeit konnte man durch Tore von Sabit und wiederum Murat zum 3:3 ausgleichen. Leider verließen dann einigen Spieler die Kräfte. Mann konnte nicht mehr wechseln. Die Folge auch Wartenberg kam dann wieder zum Erfolg. Baris war es dann. der mit einem schönen Kopfball das vierte Tor für Germania erzielte. Überragender Mann auf dem Platz war Sabit Alimanovic. Herzlichen Glückwunsch für so ein tolles Comeback.