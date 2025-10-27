„Toller Vorrundenabschluss“ – Murnau jubelt dank zweier „Bröseltore“

Das Zuckerwasser mit Wumms war die große Attraktion in dieser Kälte. Der erste Glühwein des Jahres erwärmte am Essensstand die Herzen der Murnauer Fußballfans, die sich mit warmen Jacken und Regenschirmen bewaffnet hatten. Der Fußball, der sich ein paar Meter weiter abspielte, hatte dieses Mal nicht die Kraft dazu. „Regen, tiefer Platz – da musst du über den Kampf ins Spiel finden“, weiß Martin Wagner. Egal, ob nun schön oder nicht: Mit einem 2:1-Erfolg über Unterföhring beschließt der TSV die Hinrunde in der Landesliga, stiehlt sich an der Konkurrenz vorbei auf Platz zwei. „Ein ganz toller Vorrundenabschluss“, sagt der Coach, meinte aber eher die Ausbeute als das Spiel.

Ihn nervt mittlerweile, was seine Mannen mit ihren hochkarätigen Chancen anstellen. Gegen Unterföhring ließen sie mal wieder drei der besten Möglichkeiten aus, die man sich erträumen kann. Schon langsam ließe sich ein Video zusammenschneiden, das mehr vergebene Traum-Aktionen als Tore zeigt. „Mich ärgert das maßlos.“ Weil es sich für den Coach anfühlt, als liebten seine jungen Kicker das Spiel mit dem Feuer. „Ich würde gerne einmal draußen sitzen und entspannt zu Ende coachen. Aber das ist nie möglich bei uns“, klagt der Habacher. Ob sich dem Problem in der Winterpause beikommen lässt, ist fraglich. Zugänge in der Offensive schließt Wagner aus, stärkt seinen Stürmern den Rücken („Kommt gar nicht infrage“). Er vermutet hingegen eine reine Kopfsache, die schleunigst behoben werden muss.

Für die beiden siegbringenden Treffer gewann der TSV jedenfalls keinen Schönheitspreis. „Bröseltore“ nennt der Coach die Erfolgserlebnisse von Samuel Spieß und Sanel Dacic. „Anders hätten wir’s heute nicht gemacht.“ Das 1:0 fiel per Eckball, wobei Wagner mit einem Schuss Zynismus anmerkt: „Das war wahrscheinlich die schlechteste unserer Ecken.“ Spieß‘ Flanke wurde unter anderem noch von Murat Höbekkaya abgefälscht. Beim 2:0, einem Konter über rechts, kullerte der Ball, ebenfalls mehrfach berührt, irgendwie über die Linie. Eigentlich sollte das der Zeitpunkt sein, an dem Ruhe einkehrt. Aber nicht im Land der Drachen. Unterföhring traf ebenfalls per Standard. Spieß, ohnehin klein und schmächtig, verpasste es, Kontakt mit Hendrik Geiler aufzunehmen, der frei vor dem Tor vollstreckte. „Er ist so ein unfassbar starker Typ, aber hat in jedem Spiel ein paar Sekündchen Nickerchen“, sagt Wagner. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass Spieß früher offensiv kickte, wo nun einmal der Fokus nicht auf dem Verhindern der Tore liegt. „Da muss er dran arbeiten.“