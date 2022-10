Treffsicher: Dino Mrkic (Weiß) zeigte sich beim 4:1-Erfolg über den SV Sulzbach für das Bacher Führungstor zuständig. – Foto: Markus Schmautz

»Toller Teamgeist«: Bach abgezockter als Sulzbach Die Gastgeber hadern im Bezirksliga-Derby mit der eigenen Chancenausbeute und den ersten beiden Gegentoren

In einer hart umkämpften und chancenreichen Bezirksliga-Partie setzte sich der VfB Bach beim benachbarten SV Sulzbach mit 4:1 (3:0) durch. Die Gäste-Elf von Trainer Gustavo Ribeiro schließt den Spieltagen mit 27 Punkten als Fünfter ab, Sulzbach steht mit 22 Zählern im gesicherten Mittelfeld.



Schon in der zweiten Spielminute ging Bach durch einen abgefälschten Treffer von Manuel Dengler mit 1:0 in Führung. Die Hausherren protestierten allerdings vehement. „Bevor Dengler zum Abschluss kam, sprang ihm der Ball deutlich an die Hand. Und dem zweiten Tor ging leider eine klare Abseitsstellung voraus“, ärgerte sich Dominik Schmidl, Abteilungsleiter des SV Sulzbach. Der VfB Bach zeigte sich auf dem kleinen Platz in Sulzbach aggressiv und konsequent. Dino Mrkic (24.) und Timo Eckert (29.) stellten den 3:0-Pausenstand sicher. Sulzbach kam zu zwei Großchancen per Kopf durch Alexander Alvarez Niebauer und Florin Mutu, zudem schoss Patrick Sichert frei vor dem Keeper genau Ardit Hashani in die Arme. „Wir hätten durchaus zur Pause schon mit 5:0 führen können, waren klar besser“, erklärt VfB-Coach Gustavo Ribeiro. „Die Pausenführung für Bach ging in Ordnung, dennoch hätten zwei der drei Tore nicht zählen dürfen“, so Schmidl von den Hausherren.



Die Spieler des SV Sulzbach gaben sich noch lange nicht geschlagen und kamen nach der Pause hochmotiviert aus der Kabine aufs Feld zurück. Belmin Pilipovic gelang der Anschlusstreffer (67.). Anschließend vergaben Negru, Niebauer und Pilipovic weitere gute Gelegenheiten. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Felix Schindlbeck zum 4:1-Endstand. Damit endete ein ereignisreiches und faires Derby vor 200 Zuschauern. VfB-Coach Guti war zufrieden: „So stelle ich mir das vor. Die Mannschaft hat heute die Vorgaben super umgesetzt, tollen Teamgeist gezeigt. In der Defensive sind wir auf dem kleinen Platz gut gestanden. Der Sieg war hochverdient.“ Dominik Schmidl hätte gerne einen Punkt in Sulzbach behalten: „Das Ergebnis liest sich deutlich, aber wir hätten nicht zu verlieren brauchen. Im ersten Durchgang spielte Bach druckvoll, führte verdient. Im zweiten Spielabschnitt waren wir allerdings besser im Spiel und kamen zu einigen guten Chancen, die wir aber nicht genutzt haben.“