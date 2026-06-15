„Toller Tag für den Verein“: Nümbrecht feiert Kreispokalsieg

Der SSV Homburg-Nümbrecht bejubelt seinen ersten Pokal-Coup. – Foto: Verein

Der SSV Homburg-Nümbrecht darf sich Kreispokal-Sieger 2025/26 nennen. Mit einem überzeugenden 4:0 (0:0)-Erfolg setzt sich der Landesligist die Krone auf und feiert einen erfolgreichen Saisonabschluss. Kontrahent SV Refrath/Frankenforst 1926, der seinerseits erst am Finalspieltag die Meldung über den erreichten Aufstieg in die Kreisliga A erhalten hatte und folglich mit breiter Brust in die Partie ging, zog nach einer sensationellen Pokalspielzeit schlussendlich klar den Kürzeren. Für SV-Abteilungsleiter Marcus Gerstner bietet die deutliche Niederlage jedoch keinesfalls Anlass zur Trauer. Im Gegenteil: Beim SV verabschiedet man sich mit erhobenem Haupt aus einer erfolgreichen Saison, während man sich auf der Gegenseite über den ersten Kreispokalsieg der Vereinshistorie freut.

Der Kreisligist präsentierte sich von Beginn an hellwach und bot dem höherklassigen Kontrahenten lange Zeit Paroli. Nach einer torlosen ersten Hälfte schaffte es der Underdog mit einem Remis in die Katakomben. Doch nach dem Seitenwechsel wurde der Klassenunterschied dann klar ersichtlich: Nachdem Felix Maximilian Sievers den SSV nach einer guten Stunde Spielzeit zunächst in Führung geschossen hatte (57.), ließ Niklas Clemens kurze Zeit darauf den zweiten Tagestreffer folgen (64.). Weitere sechs Minuten später erhöhte Henry Schäumer auf 3:0 für den Favoriten, womit die Vorentscheidung gefallen war. Der zweite Tagestreffer von Offensivmann Sievers rundete den starken zweiten Durchgang des Sechstligisten dann erfolgreich ab (74.), was schlussendlich den 4:0-Endstand zugunsten der Homburger bedeutete. Für den SV Refrath bleibt schlussendlich lediglich die Silbermedaille, was angesichts des erreichten Aufstiegsziels und dem sensationellen Pokallaufs zweifelsohne als Erfolg zu werten ist.

Die Vorzeichen vor Spielbeginn waren ebenso eindeutig wie die Rollenverteilung. Nach einer überragenden Pokal-Spielzeit inklusive Erfolgen über die SpVg Rossenbach 1930 (2:0), den SSV Süng (6:2), den SSV Wildbergerhütte-Odenspiel (Nichtantritt), Bezirksligist SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach (2:1) und den FV Ermis (1:0) ging der B-Ligist dennoch als Underdog in das Pokal-Endspiel gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Schließlich wartete mit dem SSV Homburg-Nümbrecht ein drei Klassen höher spielender Kontrahent, der eine durchaus ordentliche Landesliga-Spielzeit auf Tabellenrang sechs beendet hatte. Dass es den SV Refrath aber trotz des deutlichen Klassenunterschieds aus Sicht der Homburger nicht zu unterschätzen galt, brachte insbesondere der erste Spielabschnitt zum Vorschein.

Gerstner: „Sind einfach nur glücklich“

Als Tabellendritter ist der SV Refrath schlussendlich in der Kreisliga B2 Berg über die Ziellinie und somit eigentlich auf einem Nichtaufstiegsplatz gelandet. Dennoch hat es am Ende überraschend für die Rückkehrer in das Kreisliga-Oberhaus gereicht, weshalb das Saisonziel bereits vor Antritt des Pokalendspiels erreicht war. Dass sich der glasklare Underdog in diesem Finale dann 45 Minuten lang nahezu auf Augenhöhe präsentierte, passt ins Bild einer starken Spielzeit. Aus Sicht von Abteilungsleiter Marcus Gerstner habe sich sein Team zum Saisonabschluss noch einmal von seiner besten Seite präsentiert:

„Bis zum ersten Gegentreffer hat man keinen Klassenunterschied gesehen, die Jungs haben klasse dagegengehalten. Dass wir am Ende dann 0:4 verlieren, ist egal. Wir haben eine tolle Pokalsaison gespielt und alle Spiele verdient gewonnen“, zeigt sich Gerstner nach Spielende hochzufrieden und resümiert: „Alles in allem ist die ganze Saison zufriedenstellend. Wir sind einfach nur glücklich und haben noch einmal einen guten Kampf im Pokalfinale abgeliefert.“

Voike: „Stolz auf die Mannschaft und den Verein“

Und auch auf der Gegenseite kann man mit erhobenem Haupt in die anstehende Sommerpause gehen. Durch den 4:0-Kantersieg feiert der SSV Homburg-Nümbrecht den ersten Pokalerfolg der Vereinshistorie und setzt das perfekte Ausrufezeichen hinter eine ordentliche Spielzeit. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr beendete die Elf von Chefcoach Marcus Voike die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz und darf nun über den verdienten Pokalerfolg jubeln. Auf dem Weg dorthin bezwang die Voike-Elf neben dem SV Altenberg 1948 (3:1) und dem SV Schönenbach 1920 (3:1) auch Ligarivalen FV Wiehl (1:0 n.V.) sowie den RS 19 Waldbröl (3:2) und C-Ligist TuRa Dieringhausen. Auch im Finale lieferte der SSV nun eine souveräne Vorstellung ab:

„Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der uns in der ersten Halbzeit viel abverlangt hat“, merkt Voike mit Blick auf den aufopferungsvollen Auftritt Refraths im ersten Spielabschnitt an. Nach dem Wiederbeginn seien dem Kontrahenten dann jedoch zunehmend die Kräfte ausgegangen: „Man hat dann gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Körner hatten“, analysiert der 50-jährige Übungsleiter und bilanziert: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir zum ersten Mal den Pokal holen konnten. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und den Verein, das ist ein toller Tag.“ Nach den Final-Niederlagen gegen den SV Bergisch Gladbach 09 (2019, 0:2) und den SV Eintracht Hohkeppel (2024, 0:4) gelingt dem SSV damit der erstmalige Triumph.