Toller Start für den SV Rust unter dem neuen Spielertrainer

An der Sulzer Stellfalle hatte die zweite Halbzeit gerade erst begonnen, aber für die Gastgeber kündigte sich bereits eine überaus hohe Niederlage zum Saisonstart an. Soeben hatte der neuverpflichtete Stürmer des SV Rust, Santino Grösser, zum 4:0 für seine Mannschaft getroffen. Die Gäste, in beachtlicher Spiellaune, dominierten das Match bis zur besagten 46. Minute nach Belieben, während die Sulzer zunächst gerade mal eine Torchance durch ihren Stürmer Jens Kiesele besessen hatten. Beim Gegner aus Rust hingegen agierten äußerst auffällig die nahezu nur mit dem Spielaufbau beschäftigten Innenverteidiger Gregor Lebfromm und Cagkan Saki, der neue Spielertrainer Lucca Grösser in einer Art Regisseurrrolle, sein aus Niederschopfheim gekommener jüngerer Bruder Santino als Doppeltorschütze sowie die offensiven Außen, Nando Schoner (rechts) und Andrei-Ovidiu Bodogae (links), die mit ihren Treffern ihren Verein zunächst in Führung geschossen hatten.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.